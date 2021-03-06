Doğum yardımı ödemeleri ve başvuru şartları bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Devlet tarafından hem koronavirüs öncesinde hem de koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında vatandaşa verilen onlarca yardım desteği var. Ödemeler ise başvurunun kabul edilmesi durumunda ya hesaplara yatırılıyor ya da PTT şubelerinden rahatlıkla çekilebiliyor. Doğum yardımı ise vatandaşların detaylarını merak ettiği desteklerden birisi olarak biliniyor. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardım. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılıyor.

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.