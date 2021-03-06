Başvuran hızlıca ATM'den 2.500 TL'ye kadar çekebiliyor! Ayrıca 300 TL bonus kazanma şansı... Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken İş Bankası, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. İş Bankası 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL anında ödeme yapıyor. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerine yer verdik.
ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 1.600 TL'YE VARAN PROMOSYON
Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Maaş aralıklarına göre 1.300 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor. Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.
Yurtiçindeki tüm banka ATM'lerinden masrafsız olarak para çekebilen ve bakiye sorgulayabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, tüm mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar için avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor ve hesap işletim ücretinden de muaf oluyor.
Tüm işlemlerde öncelikli hizmet verilmesinin yanı sıra Şekerbank emekli maaş müşterileri, internet ve mobil şube aracılığıyla yapacakları tüm havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Emekliler 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'na tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat ulaşabilirken, sağlık sorunları olması durumunda ise maaşları adrese teslim ediliyor.
İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.