Başvuran hızlıca ATM'den 2.500 TL'ye kadar çekebiliyor! Ayrıca 300 TL bonus kazanma şansı... Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken İş Bankası, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası tarafından sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. İş Bankası 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL anında ödeme yapıyor. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerine yer verdik.

ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 1.600 TL'YE VARAN PROMOSYON

Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.

Maaş aralıklarına göre 1.300 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL'lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor. Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.