Son dakika haberine göre çiftçilere verilen 2020 yılı gübre desteklerinin artırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak tebliğle, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri yüzde 100 artırılmış oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanmıştı.
Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.