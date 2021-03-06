6 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası yattı mı?

Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 6 Mart günü sorgulanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan aileler evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Birçok ilde maaşlar yatırıldı. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 6 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi…
6 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmya başlandığınd haberimizden öğrenebilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,