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    • 05.03.2021 12:20
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    ye gübre desteği müjdesi! lerinde yüzde 100 artış kararı! 'de yayımlandı

    Son dakika haberi... Milyonlarca ye güzel haber geldi. lemelerinin artışına ilişkin karar 'de yayımlandı. Bakanı , gübre desteklemelerinin yüzde 100 artışına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını ve artışların yılı üretimini de kapsayacağını duyurdu. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi. kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi. , kütlü pamuk, nohut, , mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu. İşte detaylar.

    Çiftçiye destek müjdesi! Yüzde 100 arttı

    "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu.

    Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

    2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.

    Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

        Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

        Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütecek.

        PAKDEMİRLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: YÜZDE 100 ARTIŞ KARARI 2020 ÜRETİMİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE ALINDI
        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasına ilişkin kararın, 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek, "Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı." ifadesini kullandı.

        Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan gübre desteklemelerinin yüzde 100 artışına ilişkin kararın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığını anımsattı.

        Böylece, hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tiritikale) dekar başına 8 lira olan gübre desteğinin 16 liraya, diğer ürünlerde dekar başına 4 lira olan gübre desteğinin 8 liraya yükseltildiğini ifade eden Pakdemirli, ayrıca organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ilave olarak dekar başına 10 lira olan destekleme ödemesinin de 20 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

            Pakdemirli, destek artış kararının 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alındığını belirterek şunları kaydetti:

            "Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."

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            Haberler Ekonomi Çiftçiye gübre desteği müjdesi! Gübre desteklerinde yüzde 100 artış kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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