2021 mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçi mazot gübre destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında her yıl çiftçilere ödeme yapılıyor. Ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında çiftçiler araştırma yapıyor. Peki mazot gübre desteği yattı mı?
İşte detaylar;
YAKLAŞIK 377 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİNE BUGÜN BAŞLIYORUZ
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:
"Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL;
Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat
18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.
GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.