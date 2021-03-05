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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 16:48
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    • 05.03.2021 16:48
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    yattı mı? Bakan resmen duyurdu! Mart 2021 çiftçiye mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak?

    Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. 2021 hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, gübre desteklemelerinin %100 artışına ilişkin kararın 5 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Peki ? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mazot gübre desteği yattı mı?

    2021 mazot gübre desteği yattı mı? Çiftçi mazot gübre destek ödemelerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında her yıl çiftçilere ödeme yapılıyor. Ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında çiftçiler araştırma yapıyor. Peki mazot gübre desteği yattı mı?

    İşte detaylar;

    YAKLAŞIK 377 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİNE BUGÜN BAŞLIYORUZ

    Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir:

    "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL;

    Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

    Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat
    18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

    GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

    Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

    Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

        GÜBRE DESTEĞİ İKİYE KATLANDI

        1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu.

        Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

        2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.

        Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.

        Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

        Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

        MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

        Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Mazot gübre desteği yattı mı? Bakan resmen duyurdu! Mart 2021 çiftçiye mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak?
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