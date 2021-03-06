Demir Grup, inşaattaki tecrübesini enerji sektöründeki gücüyle de birleştirerek ekolojik bir açılım başlattı. Ticari faaliyetlerini 'geleceğe yatırım' misyonuyla sürdüren şirket, enerjisini ve suyunu kendi öz kaynaklarıyla üreten, sürdürülebilir ekolojik yatırım stratejisi oluşturdu. Bu kapsamda, 800 milyon liralık yatırımla Trakya'da ticaretin kalbinin attığı Çorlu 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Geleceğin Kazandıran Projesi' olarak tanımlanan Demir Eko-San Sanayi Sitesi'nin inşaat faaliyetlerine başladı.

YENİ MERKEZ OLMA HEDEFİ

Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, "Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi'nde 242 bin 400 metrekarelik alanda, Demir Eko-San Sanayi Sitesi'nin inşaatına başladık" dedi. Projenin enerjisini ve suyunu kendisinin üreteceğini belirten Hamit Demir, basit bir sanayi sitesi projesi hayata geçirmediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Projemizi, bölgenin yeni üretim ve lojistik merkezi yapmakta iddialıyız. Bölgenin ticari hayatına yeni bir soluk getireceğiz. Bir nevi bölge ticaretine ışık tutacağız, vizyoner bakış açısıyla geleceğin sanayi siteleri için yeni ilhamlar yaratacağız. Projemizde 6 blok halinde yükselecek 362 adet ruhsatlı imalathane, 65 dükkan, 3 bin kişilik fuar, kongre, balo, toplantı salonları, sosyalleşme imkanı sunan kafe ve restoranlardan oluşan bir çekim merkezine imzamızı atacağız. En yeni teknolojilerle donatacağımız projemiz tasarımıyla da fark yaratacak. Ekolojiyi merkeze alarak tasarladığımız projemiz, çevre kirliliğini azaltıp yarınlara tertemiz bir dünya bırakacak."

İHTİYACA GÖRE TASARIM

Hamit Demir, projedeki imalathane ve dükkanları üreticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Projemiz, bloklar arası 30 metre genişliği ve imalathanelerde 12 metre tavan yüksekliği ile de üreticinin faaliyetlerini kolaylaştıracak. Kullanıcılar bu boyutları istediği gibi kullanabilecek. Projemiz, donanımının yanı sıra merkezi konumuyla bölge ticaretinde bir kaldıraç etkisi yaratacak. Kanal İstanbul'un hayata geçmesiyle de üretim ve lojistik merkezi haline gelerek İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı olacak."

SATIŞLAR BAŞLADI

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü projede lansman öncesi satışların da başladığını kaydeden Hamit Demir, "Projemizde, yatırımcılarımızı peşinatsız yüzde 0 faizli, 24 ay ödeme ve yüzde 30 peşinata yüzde 0 faizli 36 ay ödeme seçenekleriyle buluşturuyoruz. Projeye şimdiden çok ciddi bir talep almaya başladık" dedi.