Bakan Pekcan, KKTC'deki ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunarak sırasıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.
Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC'nin ortak bir hedefe yürüdüğünü belirterek bu hedefin de KKTC'yi ekonomik olarak daha ileri taşımak olduğunu ifade etti. KKTC'nin ekonomisinin hizmet sektörüne dayalı olarak geliştiğinin altını çizen Saner, bunların başında turizmin geldiğini, tarımsal alanlardan da ciddi gelirler edilebileceğini söyledi. Saner, "Elde ettiğimiz tarım ürünlerinin başta yurtdışı olmak üzere ana vatan Türkiye'de de pazarlanabilmesi için gerekli çalışmaların ortak yapılması gerektiğine inanıyorum." dedi.
Başbakan Saner, Türkiye'deki yazılı programların KKTC'deki girişimcilere de aynı şartlar ve koşullarda sunulmasıyla çok ciddi bir ekonomik döngünün olacağını aktardı. Türkiye'nin sanayi bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir marka olduğunu söyleyen Saner, aynı markanın KKTC'de de oluşmasının önemine dikkati çekti.