Son dakika: Garson, depo ve temizlik personeli... Normalleşme ile birlikte eleman arayışı hız kazandı

EN ÇOK GARSON ARANIYOR

Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında ocak ayına göre en çok ilan verilen pozisyon ise yüzde 90 ile garson oldu. Bunu yüzde 80 ile temizlik elemanı, yüzde 50'yle barista, yüzde 50'yle depo elemanı ve yüzde 30'la aşçı takip etti.