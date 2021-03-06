Son dakika: Garson, depo ve temizlik personeli... Normalleşme ile birlikte eleman arayışı hız kazandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu ve 1 Mart'tan itibaren de uygulamaya geçildiği kontrollü normalleşme ile beraber hem esnaf sevindi hem de iş arayanlar.
Açılan mekanlar elemanlarını birer birer çağırırken yeni dönem için insan kaynakları platformlarında da ilan artışları görülmeye başladı. Uzmanlar elaman artışlarının Mayıs ayında 2 katına çıkacağını ifade ediyor.
İLAN ARTIŞLARI HIZ KAZANDI
İnsan kaynakları sitesi Eleman.net'in verilerine göre, kontrollü normale geçiş sinyalinin verildiği şubat ayında personel ilanlarında da hareketlilik başladı. 01-31 Ocak 2021 ve 01 Şubat 2021-03 Mart 2021 tarihleri arasındaki 31 günlük verilerin karşılaştırılmasıyla elde edilen verilere göre şubatta tüm sektörlerdeki firmaların verdiği ilan sayısı yüzde 20 arttı.