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    • 06.03.2021 07:00
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    Son dakika: Garson, depo ve temizlik personeli... Normalleşme ile birlikte eleman arayışı hız kazandı

    Son dakika haberi... Başkan 'ın geçtiğimiz gün duyurduğu ve 1 Mart'tan itibaren de uygulamaya geçildiği kontrollü normalleşme ile beraber hem esnaf sevindi hem de iş arayanlar. Açılan mekanlar elemanlarını birer birer çağırırken yeni dönem için insan kaynakları platformlarında da ilan artışları görülmeye başladı. Uzmanlar elaman artışlarının Mayıs ayında 2 katına çıkacağını ifade ediyor.

    Yüzlerce eleman aranıyor!

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu ve 1 Mart'tan itibaren de uygulamaya geçildiği kontrollü normalleşme ile beraber hem esnaf sevindi hem de iş arayanlar.

    Açılan mekanlar elemanlarını birer birer çağırırken yeni dönem için insan kaynakları platformlarında da ilan artışları görülmeye başladı. Uzmanlar elaman artışlarının Mayıs ayında 2 katına çıkacağını ifade ediyor.

    İLAN ARTIŞLARI HIZ KAZANDI
    İnsan kaynakları sitesi Eleman.net'in verilerine göre, kontrollü normale geçiş sinyalinin verildiği şubat ayında personel ilanlarında da hareketlilik başladı. 01-31 Ocak 2021 ve 01 Şubat 2021-03 Mart 2021 tarihleri arasındaki 31 günlük verilerin karşılaştırılmasıyla elde edilen verilere göre şubatta tüm sektörlerdeki firmaların verdiği ilan sayısı yüzde 20 arttı.

        Bu dönemde eleman bulmak için giriş yapan firma sayısı yüzde 115 artış gösterdi.


        Veriler sektörel bazda incelendiğinde ise en çok ilan artışı perakende sektöründe görüldü. Şubat ve martın ilk haftasını kapsayan dönemde, ocak ayına göre en çok ilan yüzde 109 ile mağazacılık ve perakende sektöründe verildi.

        Bu artıştaki en büyük payın hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte çarşıpazarın canlanacağı öngörüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.

            OCAK AYINA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 70 ORANINDA
            Yeni dönemde kapılarını kısıtlı da olsa açan kafe, restoran, pastane gibi yeme-içme sektöründeki firmaların da ilanları ocak ayına göre şubat-martta yüzde 70 arttı.

            Bu oran yeni sezona hazırlanan turizm sektöründe ise yüzde 40 oldu.

            EN ÇOK GARSON ARANIYOR
            Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında ocak ayına göre en çok ilan verilen pozisyon ise yüzde 90 ile garson oldu. Bunu yüzde 80 ile temizlik elemanı, yüzde 50'yle barista, yüzde 50'yle depo elemanı ve yüzde 30'la aşçı takip etti.

                İstihdamdaki asıl hareketin tam normalleşmeyle başlayacağını belirten sektör temsilcileri, bunun ise 15 Mayıs'tan itibaren olacağına işaret ediyor.

                MAYISTA ALIMLAR 2 KATINA ÇIKAR
                ELEMAN.NET                 Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, şubatta kontrollü normalleşmenin sinyalinin verildiğine dikkat çekerek, "Personel arayışında da hareketlilik başladı. Firmalar eski personellerini geri çağırırken, bazıları ise bu dönemde elemanlarını kaybetti. O nedenle eleman arayışları da hızlandı" dedi.

                En büyük etkinin tam normalleşmeyle görüleceğini kaydeden Duyarlar, "15 Mayıs sonrası tam normalleşme beklentisi var. O dönemde personel arayışı da iki katına çıkacaktır" diye konuştu.

                    ESKİ PERSONELİ GERİ ÇAĞIRIYORUZ
                    TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, kısıtlı açılmayla birlikte sektörde küçük de olsa bir hareketin başladığını belirterek, "Kapalı kaldığımız dönemde personellerimizi evine gönderdik. Yeniden açılmayla birlikte bildiğimiz personelleri de çağırdık" dedi.

                    Kısa Çalışma Ödeneği'nin devam etmesi gerektiğini anlatan Bingöl, "Tam normalleşmeye geçsek dahi sektörün üzerinde ciddi bir borç yükü var. Şu an yeni personel alamıyoruz ama destekler sürer ve toparlanırsak yeni personel de alırız" ifadelerini kullandı.

                    BAYRAMLA BERABER ASIL HAREKET BAŞLAYACAK


                        TÜROFED                         Başkanı Sururi Çorabatır, otellerin 1 Nisan'dan itibaren etap etap açılacağını belirterek, "Küçük bir kıpırdanma başlar ancak biz asıl hareketin Ramazan Bayramı ile birlikte başlayacağını öngörüyoruz" dedi.

                        Nisan ayında bir anda büyük bir hareketin başlamayacağına dikkat çeken Çorabıtır, "Gelen rezervasyona göre personelin bir bölümünü nisanda, bir bölümünü mayısta çağıracağız. O nedenle de haziran sonuna kadar KÇÖ'nün devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.
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                        Haberler Ekonomi Son dakika: Garson, depo ve temizlik personeli... Normalleşme ile birlikte eleman arayışı hız kazandı
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