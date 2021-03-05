İŞLEM HACMİ SEVİYESİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile taş, toprak en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile spor oldu.