Borsa İstanbu 5 Mart tarihini yükselişle tamamladı.
BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kazanarak günü 1.541,98 puandan tamamladı.
İŞLEM HACMİ SEVİYESİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile taş, toprak en çok kaybettiren ise yüzde 2,63 ile spor oldu.
FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası küresel ölçekte risk iştahının azaldığını bildirdi. Powell'ın tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandı, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.