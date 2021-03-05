BİM market her hafta yayınladığı aktüel ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. BİM marketin en son bombası ise PS 4 oldu. Piyasa fiyatının altında satılması beklenen PS 4 merakla bekleniyor. BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. BİM, bir kez daha PS4 satacak. Peki BİM'e PS4 ne zaman gelecek? Bim Playstation 4 fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.
BİM AKTÜEL PLAYSTATİON 4 SLİM NE KADAR, KAÇ LİRA?
BİM aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkacak olan PlayStation 4 Slim fiyatı belli oldu. BİM'de PlayStation 4 Slim 1 TB Fiyatı 3.299 TL olarak satışa sunulacak. Ayrıca ürünü peşin fiyatına kredi kartı ile 6 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz.
PLAYSTATİON 4 BİM'E NE ZAMAN GELECEK?
Merak edilen diğer bir konu ise PlayStation 4 BİM'e ne zaman gelecek sorusunun yanıtı oldu. 5 Mart aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkacak olan ürün Bugünden itibaren BİM market raflarında yerini aldı. Ancak böyle ürünler BİM markette stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor. Ürünü satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.