BİM market her hafta yayınladığı aktüel ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. BİM marketin en son bombası ise PS 4 oldu. Piyasa fiyatının altında satılması beklenen PS 4 merakla bekleniyor. BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. BİM, bir kez daha PS4 satacak. Peki BİM'e PS4 ne zaman gelecek? Bim Playstation 4 fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.