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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 16:58
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    • 05.03.2021 16:59
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    fiyatı ne kadar? ( ürünler) BİM'e ne zaman gelecek? PS4 Slim 1 TB özellikleri neler?

    , bu ay oyun severlere yeni bir fırsatı daha sundu. BİM 5 Mart aktüel kataloğunda Slim 1 TB'nin cazip fiyatla satışa sunulacağı belirtiliyor. Satış peşin fiyatına 6 taksitle gerçekleştirilecek. 5 Mart kataloğu ile satışa çıkacak olan PlayStation 4 fiyatı ise vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Peki, olacak? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    BİM Playstation 4 fiyatı ne kadar? BİM'e PS4 ne zaman gelecek?

    BİM market her hafta yayınladığı aktüel ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekiyor. BİM marketin en son bombası ise PS 4 oldu. Piyasa fiyatının altında satılması beklenen PS 4 merakla bekleniyor. BİM, bu ay oyun severlere yeni bir PS4 fırsatı daha sundu. BİM, bir kez daha PS4 satacak. Peki BİM'e PS4 ne zaman gelecek? Bim Playstation 4 fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.

    BİM AKTÜEL PLAYSTATİON 4 SLİM NE KADAR, KAÇ LİRA?

    BİM aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkacak olan PlayStation 4 Slim fiyatı belli oldu. BİM'de PlayStation 4 Slim 1 TB Fiyatı 3.299 TL olarak satışa sunulacak. Ayrıca ürünü peşin fiyatına kredi kartı ile 6 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz.

    PLAYSTATİON 4 BİM'E NE ZAMAN GELECEK?

    Merak edilen diğer bir konu ise PlayStation 4 BİM'e ne zaman gelecek sorusunun yanıtı oldu. 5 Mart aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkacak olan ürün Bugünden itibaren BİM market raflarında yerini aldı. Ancak böyle ürünler BİM markette stoklarla sınırlı olarak satışa sunuluyor. Ürünü satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

        BİM PLAYSTATİON 4 ALINIR MI ÖZELLİKLERİ NE?

        BİM PlayStation 4 alınır mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan ürünlerin tamamı garantili ve orijinal olarak satışa çıkarılıyor. O nedenle BİM aktüel ürünler kataloğu ile gelen ürünü güven içerisinde satın alabilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi BİM Playstation 4 fiyatı ne kadar? (BİM aktüel ürünler) BİM'e PS4 ne zaman gelecek? PS4 Slim 1 TB özellikleri neler?
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