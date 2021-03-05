BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğunda 3 rafta kampanya var. Bisküvi-çikolata, baharat ve sos ürünleri gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında tercih edilenlerden olacak. Çeşitli fırsatların dikkat çektiği kampanyada Yurdum Kurutulmuş Marineli Domates, Melis Közlenmiş Jalapeno Biber, Bol Bol Acı Sos/Jalapeno, Performans Protein Bar ve Finike Zencefil Aromalı Gazoz ürünleri dikkat çekiyor.

BİM 9 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

Mahmood Rice Basmati Pirinç

• 900 g