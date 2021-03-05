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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 15:06
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    • 05.03.2021 15:06
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    9 Mart Salı aktüel kataloğunda 3 rafta kampanya var! Bisküvi-çikolata, baharat ve sos ürünleri...

    9 Mart Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat listesi yeni haftaya günler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Mahmood Rice Basmati Pirinç, Tat Ketçap+Mayonez Seti, Doğanay %100 Nar Ekşisi, Seğmen Baharat Çeşitleri, Performans Meyve Bar, Beypazarı Fesleğen-Limon Aromalı Maden Suyu ve Keyifçe Cevizli Pekmezli Özel Pestil ürünleri satın alınacak ürünler arasında göze çarpıyor. İşte BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğu

    takvim.com.tr
    BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğunda 3 rafta kampanya var. Bisküvi-çikolata, baharat ve sos ürünleri gelecek hafta satışa sunulacak ürünler arasında tercih edilenlerden olacak. Çeşitli fırsatların dikkat çektiği kampanyada Yurdum Kurutulmuş Marineli Domates, Melis Közlenmiş Jalapeno Biber, Bol Bol Acı Sos/Jalapeno, Performans Protein Bar ve Finike Zencefil Aromalı Gazoz ürünleri dikkat çekiyor.

    BİM 9 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

    Mahmood Rice Basmati Pirinç
    • 900 g

    Doğa
    Esmer Küp / Toz Şeker
    • 500 g

    Yurdum
    Kurutulmuş Marineli Domates
    • 100 g

        Melis
        Karışık Biber Turşusu
        • 320 g

        Performans
        Fıstık Ezmesi
        • 320 g
        • %100 yer fıstığı

        Performans
        Protein Tozu
        • 150 g

            Finike
            Zencefil Aromalı Gazoz
            • 6x250 ml

            Milka
            Badem ve Karamelli Çikolata
            • 300 g

            Ülker 9 Kat Tat
            Şekersiz Fındık Kremalı Gofret
            • 114 g
                Haberler Ekonomi BİM 9 Mart Salı aktüel kataloğunda 3 rafta kampanya var! Bisküvi-çikolata, baharat ve sos ürünleri...
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