4 banka kesenin ağzını açtı! Başvuru yapana 1250 TL'den 1600 TL'ye kadar ödeme! ATM'den kolayca çekebilirsiniz!

Promosyon oranlarında sadece bankalar tesirli olmuyor. Emeklilerin ücreti ne kadar yüksekse, promosyonları da o denli yüksek olabiliyor. Emekliye promosyon ödemelerinde tanımlayıcı etmen ücret meblağlarıdır. nkaların promosyon tutarlarını merak eden emekliler için güncel rakamları yazımızda ele aldık. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevaplar...
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!
İş Bankası tarafından emekli promosyonu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI İŞ BANKASI'NA NASIL TAŞINIR VE EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan ve maaşında hiçbir bloke bulunmayan emekliler, İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığı ile emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirler.
İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:
* İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
* İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
* İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
* İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet'ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.
AKBANK PROMOSYONU
SGK EMEKLİ MAAŞINI AKBANK'TAN ALANLARA 1250 TL' YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!
Akbank tarafından emekli promosyonu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 18 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 1.250 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.