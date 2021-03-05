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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 16:26
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    • 05.03.2021 16:28
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    4 banka kesenin ağzını açtı! Başvuru yapana 1250 TL'den 1600 TL'ye kadar ödeme! ATM'den kolayca çekebilirsiniz!

    Bankaların emekliler için sağladığı promosyon kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların promosyon yarışı sürüyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da bu kampanyalara katılım sağlayabiliyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınması oluyor. Peki, ? En çok promosyon veren banka hangisi? , , ve ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başvuru yapana 1250 TL'den 1600 TL'ye kadar ödeme!

    Promosyon oranlarında sadece bankalar tesirli olmuyor. Emeklilerin ücreti ne kadar yüksekse, promosyonları da o denli yüksek olabiliyor. Emekliye promosyon ödemelerinde tanımlayıcı etmen ücret meblağlarıdır. nkaların promosyon tutarlarını merak eden emekliler için güncel rakamları yazımızda ele aldık. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevaplar...

    HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

    İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE 1.000 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!

    İş Bankası tarafından emekli promosyonu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

    SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
    T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

    EMEKLİ MAAŞI İŞ BANKASI'NA NASIL TAŞINIR VE EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

    Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan ve maaşında hiçbir bloke bulunmayan emekliler, İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığı ile emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirler.

    İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:

    * İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    * İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    * İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

    * İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

    Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet'ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.

    AKBANK PROMOSYONU

    SGK EMEKLİ MAAŞINI AKBANK'TAN ALANLARA 1250 TL' YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!

    Akbank tarafından emekli promosyonu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 18 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 1.250 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

        EMEKLİ MAAŞI YATMADAN 2 GÜN ÖNCE HESAPTAN PARA ÇEKME FIRSATI!

        Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.

        Kampanya Koşulları:

        * SGK emekli maaşını Bankamızdan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı tüm müşteriler kampanyadan yararlanabilecektir.

        * SGK emeklilerimiz, maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabilecek, maaş günü sonrasında Bankamızca geçerli güncel faiz oranları uygulanacaktır.

        * Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit Banka tarafından belirlenmektedir.

        * Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Bankamıza taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanabilir.

        * Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli olur.

        * İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kapsam dışındadır.

        * Akbank T.A.Ş. dilediği zaman kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

        GARANTİ PROMOSYONU

        EMEKLİ MAAŞINI GARANTİ BBVA'DAN ALANLARA; EK ÜRÜN KOŞULSUZ 1.200 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON!

        Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

        Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

        Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

            TEB PROMOSYONU

            TEB'İN KAMPANYALI PROMOSYON ÖZELLİKLERİ

            Resmi sitesinde promosyon kampanyasına dair bir açıklamada bulunan TEB "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.600 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor." bilgisini verdi.
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            Haberler Ekonomi 4 banka kesenin ağzını açtı! Başvuru yapana 1250 TL'den 1600 TL'ye kadar ödeme! ATM'den kolayca çekebilirsiniz!
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