4 banka kesenin ağzını açtı! Başvuru yapana 1250 TL'den 1600 TL'ye kadar ödeme! ATM'den kolayca çekebilirsiniz!

EMEKLİ MAAŞI İŞ BANKASI'NA NASIL TAŞINIR VE EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan ve maaşında hiçbir bloke bulunmayan emekliler, İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığı ile emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirler.

İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıdaki gibidir:



* İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

* İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

* İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

* İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

Ayrıca şubeye gelmeden, e-Devlet'ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet'e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.

AKBANK PROMOSYONU

SGK EMEKLİ MAAŞINI AKBANK'TAN ALANLARA 1250 TL' YE VARAN PROMOSYON FIRSATI!

Akbank tarafından emekli promosyonu hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 18 Kasım 2020 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 1.250 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.