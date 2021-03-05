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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 15:30
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    • 05.03.2021 15:30
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    5 Mart Cuma ?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Aygaz hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 4,58 oranında 16,67'den yükselerek işlem gördü. 5 Mart Cuma 2021 ? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    5 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aygaz 16,67 15,94 4,58
    Vestel 30,98 29,96 3,40
    Net Holding 5,13 4,97 3,22
    İndeks Bilgisayar 31,40 30,48 3,02
    Tofaş Oto Fabrikası 38,70 37,60 2,93
    Pınar Süt 24,34 23,66 2,87
    Enka İnşaat 8,05 7,84 2,68
    Doğan Holding 3,43 3,35 2,39
    Bim Mağazalar 67,95 66,45 2,26
    Alarko GMYO 26,50 25,94 2,16
    Enerjisa Enerji 11,52 11,28 2,13
    Borusan Mannesmann 32,10 31,60 1,58
    Sabancı Holding 10,84 10,68 1,50
    Petkim 5,97 5,89 1,36
    Odaş Elektrik 3,92 3,87 1,29
    ASELSAN 17,40 17,18 1,28
    Akiş GMYO 2,39 2,36 1,27
    GSD Holding 2,56 2,53 1,19
    Ford Otosan 179,30 177,30 1,13
    Sok Marketler Ticaret 12,14 12,01 1,08

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Özak GMYO 5,95 6,19 -3,88
    Aksa 16,61 17,05 -2,58
    Good-Year 8,95 9,15 -2,19
    Pegasus 87,60 89,55 -2,18
    Karsan Otomotiv 4,50 4,60 -2,17
    Kartonsan 75,05 76,70 -2,15
    İş Yatırım Menkul Değerler 20,56 21,00 -2,10
    Gözde Girişim 7,58 7,73 -1,94
    Hektaş 28,80 29,36 -1,91
    Aksa Enerji 11,04 11,23 -1,69
    Sasa Polyester 39,16 39,80 -1,61
    Türkiye Sigorta 6,93 7,04 -1,56
    Doğuş Otomotiv 32,96 33,48 -1,55
    TAV Havalimanları 25,84 26,24 -1,52
    Garanti Bankası 9,26 9,40 -1,49
    Ereğli Demir Çelik 15,53 15,76 -1,46
    Şekerbank 1,39 1,41 -1,42
    Arçelik 35,16 35,66 -1,40
    Konya Çimento 1.210,00 1.226,60 -1,35
    Anadolu Efes 25,30 25,64 -1,33

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    Haberler Ekonomi 5 Mart Cuma borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
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