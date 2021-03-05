Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 16,67 15,94 4,58 Vestel 30,98 29,96 3,40 Net Holding 5,13 4,97 3,22 İndeks Bilgisayar 31,40 30,48 3,02 Tofaş Oto Fabrikası 38,70 37,60 2,93 Pınar Süt 24,34 23,66 2,87 Enka İnşaat 8,05 7,84 2,68 Doğan Holding 3,43 3,35 2,39 Bim Mağazalar 67,95 66,45 2,26 Alarko GMYO 26,50 25,94 2,16 Enerjisa Enerji 11,52 11,28 2,13 Borusan Mannesmann 32,10 31,60 1,58 Sabancı Holding 10,84 10,68 1,50 Petkim 5,97 5,89 1,36 Odaş Elektrik 3,92 3,87 1,29 ASELSAN 17,40 17,18 1,28 Akiş GMYO 2,39 2,36 1,27 GSD Holding 2,56 2,53 1,19 Ford Otosan 179,30 177,30 1,13 Sok Marketler Ticaret 12,14 12,01 1,08

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: