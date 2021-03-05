Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|16,67
|15,94
|4,58
|Vestel
|30,98
|29,96
|3,40
|Net Holding
|5,13
|4,97
|3,22
|İndeks Bilgisayar
|31,40
|30,48
|3,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,70
|37,60
|2,93
|Pınar Süt
|24,34
|23,66
|2,87
|Enka İnşaat
|8,05
|7,84
|2,68
|Doğan Holding
|3,43
|3,35
|2,39
|Bim Mağazalar
|67,95
|66,45
|2,26
|Alarko GMYO
|26,50
|25,94
|2,16
|Enerjisa Enerji
|11,52
|11,28
|2,13
|Borusan Mannesmann
|32,10
|31,60
|1,58
|Sabancı Holding
|10,84
|10,68
|1,50
|Petkim
|5,97
|5,89
|1,36
|Odaş Elektrik
|3,92
|3,87
|1,29
|ASELSAN
|17,40
|17,18
|1,28
|Akiş GMYO
|2,39
|2,36
|1,27
|GSD Holding
|2,56
|2,53
|1,19
|Ford Otosan
|179,30
|177,30
|1,13
|Sok Marketler Ticaret
|12,14
|12,01
|1,08
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|5,95
|6,19
|-3,88
|Aksa
|16,61
|17,05
|-2,58
|Good-Year
|8,95
|9,15
|-2,19
|Pegasus
|87,60
|89,55
|-2,18
|Karsan Otomotiv
|4,50
|4,60
|-2,17
|Kartonsan
|75,05
|76,70
|-2,15
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,56
|21,00
|-2,10
|Gözde Girişim
|7,58
|7,73
|-1,94
|Hektaş
|28,80
|29,36
|-1,91
|Aksa Enerji
|11,04
|11,23
|-1,69
|Sasa Polyester
|39,16
|39,80
|-1,61
|Türkiye Sigorta
|6,93
|7,04
|-1,56
|Doğuş Otomotiv
|32,96
|33,48
|-1,55
|TAV Havalimanları
|25,84
|26,24
|-1,52
|Garanti Bankası
|9,26
|9,40
|-1,49
|Ereğli Demir Çelik
|15,53
|15,76
|-1,46
|Şekerbank
|1,39
|1,41
|-1,42
|Arçelik
|35,16
|35,66
|-1,40
|Konya Çimento
|1.210,00
|1.226,60
|-1,35
|Anadolu Efes
|25,30
|25,64
|-1,33