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    • 05.03.2021 16:30
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    SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı : 376 milyon 743 bin 190 TL destek ödemesine bugün başlıyoruz

    Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı ; , , desteği kapsamında 376 milyon 743 bin 190 TL ödemenin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

    Bakan duyurdu! 400 milyon TL'ye yakın ödeme başlıyor

    Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

    "TOPLAMDA 376 MİLYON TL"
    Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

    Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.

        Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra,

        TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.
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