Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktaracaklarını söyledi.
"TOPLAMDA 376 MİLYON TL"
Bakan Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır.