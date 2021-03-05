Türk İlaç halka arz sonuçları açıklandı mı? Türk İlaç hisse ne zaman işlem görecek?

TÜRK İLAÇ HALKA ARZ SONUÇLARI!

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı için 25 - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" işlemleri tamamlandı. Halka arza aracılık yapan Oyak Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Turk İlaç paylarının mevcut halka arzında fiyat 10,00 TL olarak açıklanmış olup halka arz büyüklüğü 234.500.000 TL olarak gerçekleşti.

Türk İlaç'ın sermayesinin 67.000.000 TL'den 77.050.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10.050.000 TL nominal değerli 10.050.000 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat BATTAL'ın sahip olduğu 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet pay olmak üzere toplam 23.450.000 TL nominal değerli 23.450.000 adet pay, halka arz edildi.