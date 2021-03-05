Anında hesaba yatıyor! ATM'den çekin 1.600 TL'ye yükseldi! Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası...

1.600 TL'ye yükseldi! Halkbank, Garanti, TEB, Yapı kredi, Ziraat Bankası... Emeklilere banka promosyonları 2020 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Tek tek açıkladılar. 2 bin 500 liraya yükseldi. Emeklilere güzel haber geldi, taban tutarına zam için harekete geçildi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla beklerken, bankalar da promosyon yarışına başladı