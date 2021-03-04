Güçlü Türkiye’nin güçlü kadınları Turkuvaz Medya Merkezi'nde buluşuyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin güçlü kadınlarını bir araya getiren 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın birer video ile katılacağı zirvede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk online olarak katılımcılara seslenecek.



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'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' Sabah&Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Cansın Helvacı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek 'Siyasette Kadın' başlıklı ilk panelde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece birer konuşma yapacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör moderatörlüğünde gerçekleşecek 'İş Hayatında Kadın' konulu panele Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Kütahya Porselen Yönetim Kurlu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Demsa Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet S. Çetindoğan katılacak.



'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin 'Sporda Kadın' paneli ise Milli Jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün, BJK Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve BJK Kadın Futbol Takım Kaptanı Başak Gündoğdu katılımıyla gerçekleşecek. Panelin moderatörlüğünü ise A Spor sunucusu Ceyda Dönmez üstlenecek. Zirvede, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Türkan Şoray, Sibel Can ve Fadik Sevin Atasoy video ile katılıp birer konuşma yapacak. ATV Kahvaltı Haberleri Sunucusu Nihan Günay da 'Sanatta Kadın' paneli ile zirvenin son bölümünü sunacak.