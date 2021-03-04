Nakdi ücret desteği uzatılacak mı? Normalleşme desteği nedir? Yeni destek paketi başvuru şartları nelerdir? Türkiye'nin uzun zamandır koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kısıtlama kararları 1 Mart itibarıyla esnemeye başladı. Normalleşmenin ardından kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı da 17 Mart'ta bitiyor. Peki yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uzatılacak mı? İşte detaylar…
Peki, uzatılmazsa ne olacak? Salgın devam ederken istihdamın azalmaması için işverenler ve çalışanlar nasıl desteklenecek? Noyan Doğan merak edilen soruyu yanıtladı: Aslında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği dışında işverene destekler devam ediyor.
Hatta geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 51 il ile 2 ilçede uygulanan bölgesel istihdam prim teşviki bu yılın sonuna kadar uzatıldı. Bu vesile ile işverene, dolayısıyla da çalışana hangi destekler var, hangileri devam ediyor, kısaca değineyim.