Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...
İş yeri olup buradan kira geliri elde edenlerin vergi hesabı bu yıl değişti. Bu sene stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine "vergi iadesi" yine yapılacak. Ancak pandemiden dolayı stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade alan bir çok kişi bu yıl vergi iadesi almak yerine vergi ödeyecek.
Hürriyet'in haberine göre aradaki fark mülk sahibine nakden iade ediliyordu. Bu yıl da; stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine 'vergi iadesi' yine yapılacak ancak stopaj oranının düşmesinden dolayı, geçmiş yıllarda iade almış birçok mülk sahibi bu yıl 'vergi iadesi' alamayacak, vergi ödeyecek.
(31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020 sonuna kadar bu oran yüzde 10 olarak belirlendi. (Sonradan bu düşük stopaj oranının 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmasına da karar verildi. 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)