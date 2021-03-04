Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

İş yeri olup buradan kira geliri elde edenlerin vergi hesabı bu yıl değişti. Bu sene stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine "vergi iadesi" yine yapılacak. Ancak pandemiden dolayı stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade alan bir çok kişi bu yıl vergi iadesi almak yerine vergi ödeyecek.

04.03.2021 09:11 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





