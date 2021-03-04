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Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

İş yeri olup buradan kira geliri elde edenlerin vergi hesabı bu yıl değişti. Bu sene stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine "vergi iadesi" yine yapılacak. Ancak pandemiden dolayı stopaj oranının düşmesi nedeniyle, geçmiş yıllarda iade alan bir çok kişi bu yıl vergi iadesi almak yerine vergi ödeyecek.

04.03.2021 09:11 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:11
Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

İş yeri kira geliri elde edenlerde bu yıl vergi hesabı değişti. İş yeri kira geliri elde eden çok sayıda mülk sahibi vergi ödemek bir yana Maliye'den 'vergi iadesi' alıyorlardı.

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Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

Vergi iadesi almasının nedeni, kiracı iş yerinin yıl içinde ödediği stopajın, mülk sahibinin beyannamesindeki hesaplanan vergiden yüksek olması.

Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

Hürriyet'in haberine göre aradaki fark mülk sahibine nakden iade ediliyordu. Bu yıl da; stopajdan daha az hesaplanan vergisi çıkan mülk sahiplerine 'vergi iadesi' yine yapılacak ancak stopaj oranının düşmesinden dolayı, geçmiş yıllarda iade almış birçok mülk sahibi bu yıl 'vergi iadesi' alamayacak, vergi ödeyecek.

Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

İş yeri kiralarında stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 10'a, 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düşürülmüştü. İlk yedi ay boyunca kiracı işyerleri mülk sahiplerine ödedikleri net kira bedeline ilaveten Maliye'ye yüzde 20 oranında stopaj ödemişlerdi.

Vergide hesap değişti! Kim vergi ödeyecek, kim vergi iadesi alacak? İşte stopaja göre vergi hesaplaması...

(31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2020 sonuna kadar bu oran yüzde 10 olarak belirlendi. (Sonradan bu düşük stopaj oranının 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmasına da karar verildi. 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)