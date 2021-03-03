Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2021 15:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 15:37
    ABONE OL

    Market saatleri değişti! ? A-101, , , güncel çalışma saatleri!

    2 Mart'ta başlayan ile birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. , valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelge sonrası daha önce bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin açılış-kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı. Peki, ? ? İşte A-101, , , , market çalışma saatleri...

    takvim.com.tr
    Pazar günü marketler açık mı? A-101, ŞOK, BİM...

    Market ile bakkaların açılış ve kapanış saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu. 2 Mart'ta başlayan normalleşme ile beraber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki market, manav, kasapların çalışma saatleri güncellendi. Alınan karara göre, market, manav, kasap, berber, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki bu illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, illerin risk grubuna göre kademeli olarak kısıtlamaların esnetileceği kararlaştırılmıştı.

    PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Çok yüksek riskli kategoride yer alan illerde marketler hafta içi saat 10.00'da açılacak, saat 20.00'de kapanacak. Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde marketler saat 07.00'de açılacak, 20.00'de kapanacak.

    Hafta sonu (pazar günü) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketler yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde saat saat 10.00'da açılacak, saat 17.00'de kapanacak.

    HAFTA İÇİ MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

    İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

    Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

        DÜŞÜK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER

        Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

        ORTA RİSK GRUBUNDAKİ İLLER

        Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

        YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER

        Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

        ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER

        Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

        A-101, ŞOK, BİM, HAKMAR, MİGROS, CARREFOUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Market saatleri değişti! Pazar günü sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? A-101, ŞOK, BİM, Migros güncel çalışma saatleri!