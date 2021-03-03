Koronavirüs yeni normalleşme süreciyle birlikte alınan yeni kararların duyurulmasının ardından bazı detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Aynı zamanda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarında yer alan iller için alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, kahvelerde tavla, kağıt, okey oynanıyor mu? Kahvehanelerde oyun serbest olacak mı? İşte detaylar...
KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER AÇILDI MI?
Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.
İşte detaylı bilgi;
KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
Kahvehanelerde oyun oynamak henüz serbest değil. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun oynama yasağı devam ediyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.