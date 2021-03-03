Nakit para kazanma garantili! İş bulamayıp kara kara düşünmeyin! Çalışanlar, belli bir yaşa gelince emekli olmayı hayal eder. Emekliler ise kalan yaşamlarını maddi sıkıntı çekmeden sürdürmek istiyor. 1999'dan önce işe başlayanlar daha erken yaşta emekli oluyor. Erken yaşta emekli olanlar, ailelerine bakmak ve çocuklarını okutmak isteseler dahi mevcut maaşlarıyla bunu yapmaları zor. Çoğu ek gelir peşinde. Kendi işini kuran da var işveren yanında çalışan da. İş bulamayıp kara kara düşünen ise bir hayli fazla. İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ek işler…
SAĞLIKTA İMKAN BOL
Bir hastanede çalışırken emekli olmuşsanız gönüllü hemşirelik yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Kızılay, Yeşilay gibi kurumlara dahil olarak bu görevi yapabileceğiniz gibi, yardıma muhtaç olan bir kişinin bu işlerini üstlenerek de kazanç elde edebilirsiniz.
ZANAATKARLIK
El becerinizi kullanarak süs eşyaları yapabilir ve bunları birçok mağazaya satabilirsiniz. Hatta kendiniz tezgah açabilirsiniz. Örneğin; tespih, pipo, turistik eşya, ağızlık, ağaç eşyalar, vazo, tabak, kilim gibi maliyeti düşük ve rağbet gören ürünler üretebilirsiniz.