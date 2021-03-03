BAĞ BAHÇE İŞLERİ

Organik ürünlere talep çok. Bahçenizde hem kendi tüketeceğiniz hem de satabileceğiniz ürünler yetiştirmeniz mümkün. Böylece Pazar masrafından kısıp, ek gelir sağlarsınız. Bir ortakla işi büyütme yoluna da gidebilirsiniz.

PASTANE POPÜLER

Özel günler için hazırlanan popüler şekerlemeleri, hamur işlerini, kurabiyeleri ve pastaları el becerinizi konuşturarak yapabilir ve ek kazanç elde edebilirsiniz. Hem eğlenceli hem de kazançlı olan bu iş için ekstra bir atölye veya özel bir yere ihtiyacınız yok. Mutfağınızda kolayca yapabilirsiniz.