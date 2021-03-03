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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 15:04
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    • 03.03.2021 15:04
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    kazanma garantili! İş bulamayıp kara kara düşünmeyin! İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ler…

    Kadınların iş yaşamında daha fazla yer alması çamaşır yıkama ve kuru temizleme alanında daha fazla iş potansiyeli sunuyor. Yıkanan bir hayli kıyafetin ütülenmesi de gerekiyor. Kadın veya erkek farketmez. Eforu yeten tüm emekliler azıcık hüneri varsa bunu yapabilir. Terzilik de seçeneklerden biri. Bir hastanede çalışırken emekli olmuşsanız gönüllü hemşirelik yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. , gibi kurumlara dahil olarak bu göri yapabileceğiniz gibi, yardıma muhtaç olan bir kişinin bu işlerini üstlenerek de kazanç elde edebilirsiniz. El becerinizi kullanarak süs eşyaları yapabilir ve bunları birçok mağazaya satabilirsiniz. İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ler…

    Nakit para kazanma garantili! İş bulamayıp kara kara düşünmeyin!

    Nakit para kazanma garantili! İş bulamayıp kara kara düşünmeyin! Çalışanlar, belli bir yaşa gelince emekli olmayı hayal eder. Emekliler ise kalan yaşamlarını maddi sıkıntı çekmeden sürdürmek istiyor. 1999'dan önce işe başlayanlar daha erken yaşta emekli oluyor. Erken yaşta emekli olanlar, ailelerine bakmak ve çocuklarını okutmak isteseler dahi mevcut maaşlarıyla bunu yapmaları zor. Çoğu ek gelir peşinde. Kendi işini kuran da var işveren yanında çalışan da. İş bulamayıp kara kara düşünen ise bir hayli fazla. İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ek işler…


    SAĞLIKTA İMKAN BOL

    Bir hastanede çalışırken emekli olmuşsanız gönüllü hemşirelik yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Kızılay, Yeşilay gibi kurumlara dahil olarak bu görevi yapabileceğiniz gibi, yardıma muhtaç olan bir kişinin bu işlerini üstlenerek de kazanç elde edebilirsiniz.

    ZANAATKARLIK

    El becerinizi kullanarak süs eşyaları yapabilir ve bunları birçok mağazaya satabilirsiniz. Hatta kendiniz tezgah açabilirsiniz. Örneğin; tespih, pipo, turistik eşya, ağızlık, ağaç eşyalar, vazo, tabak, kilim gibi maliyeti düşük ve rağbet gören ürünler üretebilirsiniz.

        TAMİRAT İŞLERİ

        Emeklilikten sonra en kolay para kazanılan iş alanlarının başında tamirat ve destek hizmetler geliyor. Su tesisatçısı, elektrikçi, boyacı, elektrikli ev aletleri tamircisi için her zaman iş var. Küçük onarım işlemlerini üstlenerek hem para kazanabilir hem de daha mutlu bir emeklilik geçirebilirsiniz.

        DANIŞMANLIK

        Birçok kişi mesleğinin zirvesindeyken emekli olur. Emekli yıllarca uzmanlık kazandığı alanlarda danışmanlık yaparak ek gelir elde edebilir. Örneğin; gayrimenkul danışmanlığı revaçta. Yılların birikimini başka bireyleri yönlendirmekte kullanmak sizi ayrıca mutlu eder.

        EVCİL HAYVAN BAKIMI

        Barınaklardaki hayvanlara bakarak veya çalışanların evcil hayvanlarıyla ilgilenerek para kazanmanız mümkün. Gazete ve internetteki ilanları takip edin veya bulunduğunuz yerlerdeki barınaklara başvuru yapın.

            BAĞ BAHÇE İŞLERİ

            Organik ürünlere talep çok. Bahçenizde hem kendi tüketeceğiniz hem de satabileceğiniz ürünler yetiştirmeniz mümkün. Böylece Pazar masrafından kısıp, ek gelir sağlarsınız. Bir ortakla işi büyütme yoluna da gidebilirsiniz.

            PASTANE POPÜLER

            Özel günler için hazırlanan popüler şekerlemeleri, hamur işlerini, kurabiyeleri ve pastaları el becerinizi konuşturarak yapabilir ve ek kazanç elde edebilirsiniz. Hem eğlenceli hem de kazançlı olan bu iş için ekstra bir atölye veya özel bir yere ihtiyacınız yok. Mutfağınızda kolayca yapabilirsiniz.

            EL İŞLERİ

            Emekli olduktan sonra evde fazla zaman geçiren kadınların ilgi alanına giren bir ek iş fikri bu. El işlerine rağbet var. Sandıkları süsleyecek olan danteller, oya gibi el işlerini yaparak satabilirsiniz. Bu şekilde emekliliğinizin tadını çıkarabilirsiniz. El yapımı takılar ve aksesuarlar da çok moda...

            EV YEMEKLERİ

            Emeklilikte en güzel işlerden bir tanesi ev yemeği yapmak. Çünkü çalışma hayatının yoğunluğu insanların eve geldiklerine yemek yapması için zaman ve enerji bırakmıyor. Bu yemekleri yapıp satabilirsiniz. Alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde el ilanları dağıtarak müşteri kitlesini genişletebilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Nakit para kazanma garantili! İş bulamayıp kara kara düşünmeyin! İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ek işler…