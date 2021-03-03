Kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalara koyuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle daha önce bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin açılış-kapanış saatleri değişti. Peki, Kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor kapanıyor? Kuaför, berber, güzellik salonu açılış kapanış çalışma saatleri nedir? İşte detaylı bilgiler...

KUAFÖR VE BERBERLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelgesine göre, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00'de açılacak 20.00'de kapanacak.