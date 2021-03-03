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    • 03.03.2021 10:22
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    Kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor kapanıyor? Kuaför, berber, güzellik salonu açılış kapanış çalışma saatleri

    Kuaförü, berber ve güzellik salonlarının açılış kapanış saatleri merakla araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili genelge valiliklere gönderildi. Valiliklere gönderilen "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelgedeki detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar "Kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor kapanıyor?" sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte kuaför, berber, güzellik salonu açılış kapanış çalışma saatleri

    Kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor kapanıyor?

    Kuaför, berber ve güzellik salonlarının çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalara koyuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle daha önce bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin açılış-kapanış saatleri değişti. Peki, Kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor kapanıyor? Kuaför, berber, güzellik salonu açılış kapanış çalışma saatleri nedir? İşte detaylı bilgiler...

    KUAFÖR VE BERBERLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR?

    İçişleri Bakanlığının iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelgesine göre, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerleri saat 07.00'de açılacak 20.00'de kapanacak.

    Düşük risk grubu: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

    Orta risk grubu: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

    Yüksek risk grubu: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

    Çok yüksek risk grubu: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

        GENELGE GÖNDERİLDİ

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği anımsatıldı.

        Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda kontrollü normalleşme sürecine ilişkin temel usul ve esasların belirlendiğine işaret edilen genelgede, Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrıldığı anımsatıldı.

        Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

            Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan, bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği ifade edildi.

            Genelgede ayrıca, vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı kaydedildi.
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