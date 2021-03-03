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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 09:19
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    • 03.03.2021 09:19
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    ve ne kadar oldu? 21 CANLI döviz kurları! öncesi dolar düşüşte!

    Haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselmişti. Mart ayının başından itibaren yaşanan düşüşle birlikte kuru bugün 7,34'den işlem görüyor. Piyasalar bugün açıklanacak verisini izliyor. Peki, Dolar ve ne kadar oldu? 21 CANLI döviz kurları!

    Dolar ve euro ne kadar oldu? Enflasyon verileri...

    Yeni haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurları haftaya gerileme ile başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Dolar kuru 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselmişti. Bu hafta başında yaşanan düşüşle birlikte dolar kuru bugün 7,35 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,35 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,89 lira seviyelerinde yer alıyor. 10 lira barajının üzerindeki konumunu devam ettiren İngiliz Sterlini ise bugün 10,27 TL'den işlem görüyor.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 3 MART 2021

    Son dakika döviz kurlarına verilerine göre hafta açılışında piyasalardaki son durum şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,24 TL
    Amerikan Doları 7,34 TL
    Euro 8,87 TL
    İsviçre Frangı 8,02 TL



    Japon Yeni 0,069 TL
    Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL
    Norveç Kronu 0,86 TL
    Danimarka Kronu 1,19 TL
        Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 3 Mart 2021 CANLI döviz kurları! Enflasyon öncesi dolar düşüşte!