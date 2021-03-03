Yeni haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurları haftaya gerileme ile başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Dolar kuru 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselmişti. Bu hafta başında yaşanan düşüşle birlikte dolar kuru bugün 7,35 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,35 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,89 lira seviyelerinde yer alıyor. 10 lira barajının üzerindeki konumunu devam ettiren İngiliz Sterlini ise bugün 10,27 TL'den işlem görüyor.
SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 3 MART 2021
Son dakika döviz kurlarına verilerine göre hafta açılışında piyasalardaki son durum şöyle:
İngiliz Sterlini 10,24 TL
Amerikan Doları 7,34 TL
Euro 8,87 TL
İsviçre Frangı 8,02 TL
Japon Yeni 0,069 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,96 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,19 TL