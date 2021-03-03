Meksika'nın iki milyon nüfuslu eyaleti Quintana Roo'da Parlamento'nun, yasal belgelerin şeffaflığı için Avalanche teknolojisini kullanacağını açıkladığına da işaret eden Çelik, "Yapılan açıklamalara göre, QR kodla taranan belgeyi indirebilecekleri ya da doğrulayabilecekleri siteye yönlendirilecekler. Böylelikle belgelerin değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılmasının önüne geçmiş olacaklar" dedi.



Çelik ayrıca, Google Finans'ın eklediği kripto bölümünün bundan böyle "piyasaları karşılaştır" kategorisinde geleneksel finans ürünleriyle yan yana olacağını belirterek, "Bu bölüm için başta Bitcoin, Ethereum, Litecoin olmak üzere çeşitli kripto paralar listelenecek" dedi.