Şubat ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Şubat ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.