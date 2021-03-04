Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel saatler!

Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, bankalara gitmek isteyenler de bu saatleri arama motorlarında sorgulamaya başladı. Üç kamu bankası yeni normalleşmeyle birlikte saatlerde de değişikliğe gitti. İşte, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı!
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!
Kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.