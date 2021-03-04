Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel saatler!

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."