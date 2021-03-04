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    • Ekonomi
    • 04.03.2021 08:04
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    • 04.03.2021 08:04
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    Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel saatler!

    Kamu bankalarından çalışma saatlerine ilişkin düzenleme geldi. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti. Pandemi nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Kontrollü normalleşme kapsamında mesai saatleri yeniden düzenlendi. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorularının yanıtı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, bankalara gitmek isteyenler de bu saatleri arama motorlarında sorgulamaya başladı. Üç kamu bankası yeni normalleşmeyle birlikte saatlerde de değişikliğe gitti. İşte, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı!

    BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın yaptığı açıklama ile 4 Mart tarihi itibari ile banka şubelerinin müşteri kabul saati güncellendi.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme çerçevesinde yarından itibaren şubelere müşteri kabul saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

    Kamu bankaları, salgın sebebiyle 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında müşteri kabul ediyordu.

        AKBANK

        Akbank müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

        DENİZBANK

        "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

        FİNANSBANK

        "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"

        GARANTİ BANKASI

        Garanti Bankası'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

        HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

        HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır.

        İNG BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

        İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        "Değerli Müşterimiz, 18 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla şubelerimiz 09.00-12.30/13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz. Saygılarımızla."
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        Haberler Ekonomi Ziraat, Halkbank, Vakıfbank çalışma saatleri değişti! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel saatler!