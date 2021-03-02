Türkiye, pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde alınan önlemlerin etkisiyle dünyada büyüme performansı gösteren nadir ülkeler arasında yer aldı. Türkiye yılın son çeyreğinde yüzde 5.9, 2020'de ise yüzde 1.8 büyüdü. 2020'de dünya ekonomisi yüzde 4.3, gelişmiş ülkeler yüzde 5.6, gelişen ülkeler yüzde 2.5 küçüldü. Sabah'ta yer alan haberin detayları şöyle:
BÜYÜYEN İKİ ÜLKEDEN BİRİ
Son çeyrekte Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke olan Türkiye, OECD'nin ise zirvesinde yer aldı. 2020 genelinde ise dünya üçüncüsü oldu. OECD'de birinci sırada yer alan Türkiye, G20'de ise büyüyen iki ülkeden biri olmayı başardı. 2020'de Euro Bölgesi yüzde 7.6, ABD yüzde 5.3, İngiltere yüzde 9.9 daralmıştı. Başta ABD ve Euro Bölgesi olmak üzere sağlanan 15 trilyon dolarlık desteğe rağmen dünya ülkeleri büyüme başarısı gösterememişti.
TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Türkiye'nin büyüme destanı yazmasında, son dönemde muhalefetin yalan, çarpıtma ve iftiralarla tekrar hedef tahtasına oturtmaya çalıştığı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde alınan önlemler etkili oldu. O dönemde kısa çalışma ödeneğinden, sigorta prim desteğine kadar küçük esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere özellikle sanayide üretimin devamı için birçok tedbir hayata geçirildi. Kamu bankalarının normalleşme döneminde sağladığı finansman da özellikle tüketim tarafında ertelenen talebin canlanmasıyla büyümeye katkı sağladı. 2020'nin son üç çeyreğinde bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 554 milyar TL artarken, bunun 283 milyar lirasını üç kamu bankası sağladı.
SANAYİ, LİDERLİĞİ ÜSTLENDİ
Üretim yöntemiyle GSYH hesabına göre sanayideki güçlü seyir büyümenin lokomotifi oldu. Sanayi 2020 son çeyreğinde yüzde 10.30 büyüyerek Türkiye ekonomisine 1.98 puanlık katkı verdi. İmalat sanayinde büyüme yüzde 10.5 olarak belirlendi. 2020 yılının tamamında ise sanayi üretimindeki büyüme yüzde 2.03 oldu.
38 ÇEYREĞİN YATIRIM REKORU
Yılın son çeyreğinde ana gruplar içerisinde en hızlı büyüme yatırımlar tarafında görüldü. Yatırımlar yıllık olarak yüzde 10.3 büyüdü. Bu büyümenin pozitif etkisi 2.58 puan oldu. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın inşaat yatırımlarının önüne çıktığı görüldü. Makine ve teçhizat yatırımlarında 2020'de yıllık büyüme yüzde 21'i aştı. 2020'nin son çeyreğinde ise makine ve teçhizat yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.7 arttı. Böylelikle makine ve teçhizat yatırımlarında 2010'un ikinci çeyreğinden bu yana en iyi çeyrek kaydedildi. Bu durum teşviklerin büyük bölümünün yatırımlara yöneltildiğini teyit etti.