ŞOK aktüel ürünler kataloğu 3-9 Mart 2021 vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu. Televizyon kampanyasının yanı sıra diğer teknolojik ürünlerdeki kampanyalar da ön plana çıkıyor. Koronavirüs nedeniyle marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Siz de güncel ŞOK kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilir, bu saat aralığında market şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

ŞOK 3-9 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

MASAJLI KOŞU BANDI

YUI ROBOT SÜPÜRGE