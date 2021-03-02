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    • 02.03.2021 16:23
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    aktüel ürünler kataloğu 3-9 Mart 2021! Efsane ürünler geliyor! Robot süpürge, , Kablosız şarjlı süpürge...

    aktüel ürünler kataloğu 3-9 Mart 2021 gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından incelenmeye başlanan katalogta birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. ŞOK aktüel ürünlerinde bu hafta , Kablosuz Şarjlı Dik Süpürge, Sensörlü, , dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Alacağınız ürünleri belirlemeniz ve liste yapmanız için güncel ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 3-9 Mart 2021!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 3-9 Mart 2021 vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu. Televizyon kampanyasının yanı sıra diğer teknolojik ürünlerdeki kampanyalar da ön plana çıkıyor. Koronavirüs nedeniyle marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Siz de güncel ŞOK kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilir, bu saat aralığında market şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

    ŞOK 3-9 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

    MASAJLI KOŞU BANDI

    YUI ROBOT SÜPÜRGE

    KABLOSUZ ŞARJLI DİK SÜPÜRGE

    X2 AIR BIKE: 1999,00 TL

    ORBITRCK: 1199,00 TL

        SİNBO DİK SÜPÜRGE: 179 TL


        FINISH TUZ: SADECE 7,95 TL!

        NE ALIRSAN 2,99 TL!

        KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM!

        KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM!

            DETERJAN ÇEŞİTLERİNDE %25 İNDİRİM!

            BANYO ÜRÜNLERİ

            MY BOTTLE PELUŞLU CAM MATARA: 24,95 TL

            KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM!

            SİVİLCE KARŞITI TEMİZLEME JELİ: 13,97 TL

            DEKORATİF ÜRÜNLER

            BANYO AKSESUARLARI
                Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 3-9 Mart 2021! Efsane ürünler geliyor! Robot süpürge, Fitness ve koşu bandı, Kablosız şarjlı süpürge...