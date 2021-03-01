Türkiye'de de şubeleri vardı! Dünya devinden 5 bin mağaza için flaş karar

İsveçli dev perakendeci H&M bir süredir Stockholm'ün ana meydanındaki Hennes & Mauritz (H&M) amiral mağazasında yeni denemeler yapıyor. Gerçekleştirdiği yenilikler özellikle diğer 5 bin mağaza için ne yapacağını düşündürüyor.
Financial Times'ın haberine göre H&M, daha fazla insanı internetten alışveriş yapmaya iten bir salgının ardından yeniliklere hız verecek. Geçtiğimiz yıl atanan grubun kurucusu Persson ailesi dışından olan yöneticilerden Helena Helmersson'a göre önemli olan müşteri etkileşimini ve iletişimini arttırmak.
Helmersson, "Sahip olduğumuz fiziksel mağazalar ağı, güçlü yönlerimizden biridir. Mağazaların oynayabileceği farklı rollerdir. Bir mağazada ne tür deneyimler vardır? Çevrimiçi satış tedarik zincirinin parçası olabilirler mi? Keşfedilecek çok şey var… " açıklamasında bulundu.
FİZİKSEL MAĞAZALARIN BEŞTE DÖRDÜ KAPANDI
47 yaşındaki genel müdür Helmersson zor bir yıl geçirdi. Covid19 sebebiyle kapanmalar yaşanırken fiziksel mağazalarının beşte dördü kapanan H&M için online satışlar da yeterli olmadı. Mart ve nisan ayı toparlansa da yılbaşı döneminde yeniden düşüşe geçti.