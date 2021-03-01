Türkiye'de de şubeleri vardı! Dünya devinden 5 bin mağaza için flaş karar

İsveçli dev perakendeci H&M bir süredir Stockholm'ün ana meydanındaki Hennes & Mauritz (H&M) amiral mağazasında yeni denemeler yapıyor. Gerçekleştirdiği yenilikler özellikle diğer 5 bin mağaza için ne yapacağını düşündürüyor.

Financial Times'ın haberine göre H&M, daha fazla insanı internetten alışveriş yapmaya iten bir salgının ardından yeniliklere hız verecek. Geçtiğimiz yıl atanan grubun kurucusu Persson ailesi dışından olan yöneticilerden Helena Helmersson'a göre önemli olan müşteri etkileşimini ve iletişimini arttırmak.