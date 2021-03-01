KOSGEB kredisi veren bankalar 2021: Devlet destekli 500.000 TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi! Şartları sağlayan herkes başvurabiliyor!

Dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen koronavirüs nedeniyle bir çok küçük esnaf ve girişimciler ekonomik olarak destek aramaya başladı. KOSGEB ile ilgili bazı detayları aktarmak istiyoruz. Esnafın düşük faizli yada faiz olmadan kredi veren KOSGEB'in desteği için başvurular nasıl yapılacak. Bir kişinin kredi talebinde bulunduğu bankaya borcu varsa ya da kara listede yer alıyorsa, aşağıdaki başvuru şartlarını sağladığı halde KOSGEB faizsiz krediye başvuramaz. KOSGEB'e faizsiz kredi başvurusu yaptığınızda incelemeye alınırsınız. İnceleme sonunda ön onay alırsanız gerekli evraklarla birlikte anlaşmalı bankalara giderek kredi talep edebilirsiniz.
ESNAFLARA KOSGEB KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
KOBİ'leri desteklemek için birçok destek programı bulunmaktadır. Bu desteklerin içerisinde en fazla talep gören, KOBİ bünyesinde olan esnaflara işletmenin finansal giderleri karşılamaları için bankalardan alacakları kredisinin faizini ödeyen Kredi Faiz Desteği programı olmaktadır. Program kapsamında devlet tarafından ayrılan miktara gereksinim duyan ve işletmesini geliştirmek için proje hazırlayan esnaflara anlaşmalı bankalar sayesinde kredi faiz desteği verilmektedir.
Faizsiz destek kredisi veren bankalar şunlardır:
* Akbank, Altenatifbank, Denizbank, Finansbank, Fortisbank, Güvence Bankası, HSBC Bank, Ziraat Bankası, Türk İktisat Bankası, Halkbank, İş Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi Bankası.
Yukarıda sıralanan bankalar aracılığı ile kredi faiz desteği projeniz onaylandıktan sonra hiçbir harcama ve faiz ödemeden kredinizi kullanabileceksiniz.
HALKBANK KOSGEB KREDİSİ
Halkbank, Kosgeb ile işini kuran girişimcilere faizsiz kredi desteğinde bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bir çok farklı sektöre kredi desteğinde bulunan Halkbank'tan 2021 yılında da faizsiz kredi çekebilirsiniz. Halkbank; Kosgeb ile işini kuran işletmelerin acil finansman ihtiyaçlarına özel olarak üretim, kalite standart artışı, istihdam yatırımları, uluslararası rekabet edilmesi gibi pek çok farklı kategorilerde destek kredileri vermektedir. Halkbank Kobi Kosgeb paketi ile İşletme kredisi ile makine ve teçhizat kredisi çekebilir, farklı vadeler ve ödemesiz dönemlerle kredinizi rahat bir şekilde ödeyebilirsiniz. Halkban'tan Kosgeb destek paketi kapsamında 50 bin TL ile 500 bin TL arasında finansman desteği çekebilirsiniz. Halkbank Kosgeb kredi paketi kapsamında:
* Girişimci işletmelere özel: 50 bin TL'ye kadar,
* Stratejik ve öncelik verilen sektördeki işletmelere özel olarak: 500.000 TL'ye kadar kredi desteği alabilirsiniz.
* Söz konusu girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi yada birinci derece şehit yakını olanların 70.000 TL'ye kadar kredi çekebilirler.
* İşletme kredilerinin vadesi 12 ile 18 aydır,
* Makine teçhizat kredilerinin vadesi ise 12, 18, 24, 30 veya 36 ay vadelidir.
İlgili kredilerden yararlanmak istiyorsanız öncelikle Kosgeb veritabanına kayıtlı olarak hizmet veren bir firma olmanız gerekmektedir.