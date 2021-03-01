KOSGEB kredisi veren bankalar 2021: Devlet destekli 500.000 TL'ye kadar faizsiz kredi müjdesi! Şartları sağlayan herkes başvurabiliyor!

İŞLETMELERE 6 MİLYON DOLARA KADAR KREDİ İMKANI



Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte, Dünya Bankası ile yıllardır devam eden iş birliğimizin devamı niteliğinde uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda VakıfBank'ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, "Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, avro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, avro olabilecek." açıklamasında bulundu.

KOSGEB'E KİMLER BAVURABİLİR?

KOSGEB'den maalesef her iş kurmak isteyen yararlanamamaktadır. Öncelikle kişilerin kurum tarafından verilen iş kurma eğitimini alması gerekmektedir. Bununla beraber kurum tarafından üniversiteler bünyesinde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programı'na da katılıp KOSGEB'e başvurulabilmektedir.

* Yeni bir iş kurup, iş hayatına atılmak isteyen herkes,

* İş yerini geliştirmeyi düşünenler,

* İşletmesine yeni teçhizat ve makine almak isteyenler,

* Personel istihdam etmek isteyenler,

* Firmasının tanıtımını yapmak isteyenler,

* Hem yurt içi hem de yurt dışı fuarlara katılım sağlamak isteyenler,

* Personeline eğitim verme amacı güdenler,

* Ar-Ge ve inovasyon anlamında projeler üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek isteyenler.