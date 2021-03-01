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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 18:05
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    • 01.03.2021 18:05
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    ? için bugün son gün!

    Gündemde yüzbinlerce vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sıklıkla araştırıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında vergi daireleri de açıktı ve büyük yoğunluk vardı. için bugün son gün birebir giderek yatıramayanlar ya da yoğunluğa girmek istemeyenler internetten bu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini merak etmeye başladı. sından yararlananların ilk taksit ve peşin ödeme süresi bugün saat kaça kadar geçerli olacak?

    takvim.com.tr
    Vergi borcu ödemeleri internetten nasıl yapılır?

    Vergi borcu ödemeleri internetten nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma taksit ödemesi bugün saat kaça kadar yapılabilecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yüzbinlerce vatandaş birkaç gündür bu konuyla ilgileniyor ve işlemleri son güne kalanlar ise telaşlı bir şekilde online olarak nasıl işlem yapabileceğini araştırıyor. Gündemde yoğun ilgi gören vergi borcu ödemeleri hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    VERGİ BORCU ÖDEME İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?

    İnternetten vergi yapılandırması yapabilmek için E-Devlet şifresine ya da İnternet Vergi Dairesi Dairesi (İVD) kullanıcı kaydına sahip olmak gerekecektir.

    Bu adımı geçen vatandaşlar, borcun tamamını kapatmak istiyorsa hesaba giriş yaptıktan sonra yapılandırdıkları miktarın üzerinde yer alan "ÖDE" butonuna tıklayıp, "DEFATEN" kısmını seçmelidir. Taksit ödemek isteyen vatandaşlar ise "TAKSİTLE" kısmını seçmelidir.

    Taksitlerin tamamı yatırılacaksa, açılan ekranda yer alan "ÖDE" kısmı seçilmeli, taksit yatırılacaksa ödenecek taksit seçilmelidir. Açılan ekranda, eğer banka kartı kullanılacaksa kartın kredi kartı özelliğinin de bulunması gerekecektir. Eğer banka kartının kredi kartı özelliği yoksa "TANIMSIZ" olarak nitelendirilecek ve ödeme gerçekleşmeyecektir.

    Kredi kartınızla ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kredi kartınızda yeteri kadar limit yoksa veya kredi kartı kullanmıyorsanız. Şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz;

    Kredi kartı bilgilerinizi girmenizin istendiği ödeme ekranında üst sekmede yer alan "E-Banka Hesabı" sekmesi tıklanmalı ve Ziraat Bankası ya da Vakıfbank kullanıyorsanız giriş yaparak ödemenizi açılan ekran üzerinden yapmalısınız. Eğer bu seçeneğe de sahip değilseniz, ödeme vergi dairesi üzerinden gerçekleşecektir.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

    İçişleri Bakanlığı: Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.

    Ocak ayına ilişkin kurumlar vergisi mükelleflerinin turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi için de son gün. Borçları otomatik olarak silinen Bağ- Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da bu ay başlıyor.

        BÜYÜK YOĞUNLUK VAR

        Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar için vergi daireleri hafta sonu da mesai yaptı. Vergi borcunu ödeyecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutulurken vergiler için büyük yoğunluk yaşandı. Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasında ilk taksitin bugün akşama kadar ödenmesi gerekirken, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin de geçen yıla ilişkin gelir vergisi beyanı ve ilk taksit ödemesini bugün yapması büyük önem taşıyor.

        Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak.

        BEYANNAME VERİLECEK

        Bu yılın ocak ayına ait, kurumlar vergisi mükellefleri için turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi de bugün doluyor. Taksici, terzi, berber, tamirci gibi basit usulde vergilendirilen mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün verecek.
        Defterbeyan sistemi üzerinden beyanname oluşturulabilecek. Geçen yılın kazançlarına ilişkin beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi bugün birinci taksiti yatırılmak üzere iki taksit olarak ödenecek.

        BAĞ-KUR'LUYA AYLIK MART AYINDA

        Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırmada, Bağ-Kur primleri için, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Vatandaşlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. Bağ-Kur borcu olup da başvuru dilekçesi vermeyenlerin prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi. Daha önceden dilekçe vermeyip de koşulları sağlayanların aylıkları mart ayından itibaren başlatılıyor.

        KDV'DE YENİ DÜZEN

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca KDV uygulamasında yapılan yeni düzenleme de bugün uygulamaya giriyor. Bakanlık, KDV'deki kısmi kesinti uygulamasının kapsamını genişletti. Reklam hizmetlerinde, kara yoluyla yük taşımacılığı hizmetlerinde KDV'deki kısmi kesinti uygulanacak hizmetler arasına dâhil edildi. Kamu kurumları, bankalar, sendikalar, üst kuruluşlar, vakıf üniversiteleri, mobil elektronik haber işletmecileri, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, ödemeleri gereken KDV'nin bir kısmını satıcıya ödemeden doğrudan Gelir İdaresi'ne ödeyecek.



        DEĞERLİ KONUTTA İLK TAKSİT

        Sabah'ın haberine göre, bu yıl uygulanmaya başlanan değerli konut vergisi, bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar için ödeniyor. Değerli konut vergisinde ilk taksit ödemesinin de bugün yapılması gerekiyor, ikinci taksit de ağustos ayı sonunda yatırılacak. Ücret geliri elde eden hizmet erbabının bu yıl ödeyeceği gelir vergisi ilk taksitinin ödeme işleminin de bugün yapılması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Vergi borcu ödemeleri internetten nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma taksit ödemesi için bugün son gün!