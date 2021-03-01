Vergi borcu ödemeleri internetten nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırma taksit ödemesi bugün saat kaça kadar yapılabilecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yüzbinlerce vatandaş birkaç gündür bu konuyla ilgileniyor ve işlemleri son güne kalanlar ise telaşlı bir şekilde online olarak nasıl işlem yapabileceğini araştırıyor. Gündemde yoğun ilgi gören vergi borcu ödemeleri hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
VERGİ BORCU ÖDEME İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?
İnternetten vergi yapılandırması yapabilmek için E-Devlet şifresine ya da İnternet Vergi Dairesi Dairesi (İVD) kullanıcı kaydına sahip olmak gerekecektir.
Bu adımı geçen vatandaşlar, borcun tamamını kapatmak istiyorsa hesaba giriş yaptıktan sonra yapılandırdıkları miktarın üzerinde yer alan "ÖDE" butonuna tıklayıp, "DEFATEN" kısmını seçmelidir. Taksit ödemek isteyen vatandaşlar ise "TAKSİTLE" kısmını seçmelidir.
Taksitlerin tamamı yatırılacaksa, açılan ekranda yer alan "ÖDE" kısmı seçilmeli, taksit yatırılacaksa ödenecek taksit seçilmelidir. Açılan ekranda, eğer banka kartı kullanılacaksa kartın kredi kartı özelliğinin de bulunması gerekecektir. Eğer banka kartının kredi kartı özelliği yoksa "TANIMSIZ" olarak nitelendirilecek ve ödeme gerçekleşmeyecektir.
Kredi kartınızla ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kredi kartınızda yeteri kadar limit yoksa veya kredi kartı kullanmıyorsanız. Şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz;
Kredi kartı bilgilerinizi girmenizin istendiği ödeme ekranında üst sekmede yer alan "E-Banka Hesabı" sekmesi tıklanmalı ve Ziraat Bankası ya da Vakıfbank kullanıyorsanız giriş yaparak ödemenizi açılan ekran üzerinden yapmalısınız. Eğer bu seçeneğe de sahip değilseniz, ödeme vergi dairesi üzerinden gerçekleşecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!
İçişleri Bakanlığı: Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacaktır.
Ocak ayına ilişkin kurumlar vergisi mükelleflerinin turizm payı, haberleşme ve dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi için de son gün. Borçları otomatik olarak silinen Bağ- Kur'lu vatandaşlardan emekliliğe hak kazananların aylıkları da bu ay başlıyor.