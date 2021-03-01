VERGİ BORCU ÖDEME İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?

İnternetten vergi yapılandırması yapabilmek için E-Devlet şifresine ya da İnternet Vergi Dairesi Dairesi (İVD) kullanıcı kaydına sahip olmak gerekecektir.

Bu adımı geçen vatandaşlar, borcun tamamını kapatmak istiyorsa hesaba giriş yaptıktan sonra yapılandırdıkları miktarın üzerinde yer alan "ÖDE" butonuna tıklayıp, "DEFATEN" kısmını seçmelidir. Taksit ödemek isteyen vatandaşlar ise "TAKSİTLE" kısmını seçmelidir.

Taksitlerin tamamı yatırılacaksa, açılan ekranda yer alan "ÖDE" kısmı seçilmeli, taksit yatırılacaksa ödenecek taksit seçilmelidir. Açılan ekranda, eğer banka kartı kullanılacaksa kartın kredi kartı özelliğinin de bulunması gerekecektir. Eğer banka kartının kredi kartı özelliği yoksa "TANIMSIZ" olarak nitelendirilecek ve ödeme gerçekleşmeyecektir.

Kredi kartınızla ödemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kredi kartınızda yeteri kadar limit yoksa veya kredi kartı kullanmıyorsanız. Şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz;

Kredi kartı bilgilerinizi girmenizin istendiği ödeme ekranında üst sekmede yer alan "E-Banka Hesabı" sekmesi tıklanmalı ve Ziraat Bankası ya da Vakıfbank kullanıyorsanız giriş yaparak ödemenizi açılan ekran üzerinden yapmalısınız. Eğer bu seçeneğe de sahip değilseniz, ödeme vergi dairesi üzerinden gerçekleşecektir.