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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 12:35
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    • 01.03.2021 12:35
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    günlük ortalama 608 uçuşla 'daki liderliğini sürdürdü

    (), 22-28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 608 uçuşla 'da liderliğini korudu. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla Wıderde, 4. sırasında 256 uçuşla , 5. sırasında 251 uçuşla KLM, 6. sırasında 222 uçuşla yer aldı.

    THY Avrupa'da lider!

    Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre , günlük ortalama 608 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla Wıderde, 4. sırasında 256 uçuşla , 5. sırasında 251 uçuşla KLM, 6. sırasında 222 uçuşla yer aldı.

    Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 65,6 azaldığı kaydedildi.

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    Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü