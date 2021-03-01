Kredilerle ilgili yeni karar açıklandı! Kredi çekmek isteyenler için kredi kullandırım ücretine ilişkin düzenleme yapıldı. Kredinin yüzde 1'ini aşamayacağı şeklinde belirlenen sınır, yüzde 1,1'e çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından en uygun kredi veren banka vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hem devlet hem de kamu bankalarından düşük faizli kredi çekmek mümkün olabiliyor. İşte tüm bankaların kredi faiz oranları!
KREDİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikler kapsamında, kredi kullandırım ücretlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullandırım ücreti, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Bu oran, daha önceki tebliğde, yüzde 1 düzeyinde bulunuyordu.
Öte yandan tebliğin kredi kapamasına ilişkin bölümüne de yeni bir madde eklendi.
Eklenen madde ile bugünden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.