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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 13:10
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    • 01.03.2021 13:10
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    Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar bu şartı uygulamak zorunda! En uygun hangisi?

    En uygun hangisi sorusuna kredi çekmek isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Bankalardan kredi çekmek isteyenler için yeni bir karar açıklandı. Kredi kullandırım ücreti için daha önce kullandırılan kredinin yüzde 1'ini aşamayacağı şeklinde belirlenen sınır, yüzde 1,1'e çıkarıldı. Ticari kredilerde ise erken ödeme talebi halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda kalacak. Peki hangisi? İşte tüm bankaların kredi faiz oranları ve en düşük faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Bankalar bu şartı uygulamak zorunda! En uygun kredi veren banka hangisi?

    Kredilerle ilgili yeni karar açıklandı! Kredi çekmek isteyenler için kredi kullandırım ücretine ilişkin düzenleme yapıldı. Kredinin yüzde 1'ini aşamayacağı şeklinde belirlenen sınır, yüzde 1,1'e çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından en uygun kredi veren banka vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hem devlet hem de kamu bankalarından düşük faizli kredi çekmek mümkün olabiliyor. İşte tüm bankaların kredi faiz oranları!

    KREDİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yapılan değişiklikler kapsamında, kredi kullandırım ücretlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullandırım ücreti, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Bu oran, daha önceki tebliğde, yüzde 1 düzeyinde bulunuyordu.

    Öte yandan tebliğin kredi kapamasına ilişkin bölümüne de yeni bir madde eklendi.

    Eklenen madde ile bugünden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.

        Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak.

        Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin 1 puan artırımlı hali uygulanabilecek.

        EN UYGUN KREDİ VEREN BANKA HANGİSİ?

        GARANTİ BANKASI

        Konut kredisi: 1.41

        Taşıt kredisi: 1.49

        İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

        TEB

        İhtiyaç kredisi: 1.45

        Taşıt kredisi: 1.49

        Konut kredisi: 1.40

            AKBANK

            Direkt kredi: 2.03

            İhtiyaç kredisi: 1.96

            Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

            Konut kredisi: 1.39

            Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

            İŞ BANKASI

            İhtiyaç kredisi: 1.50

            Taşıt kredisi: 1.55

            Konut kredisi sigortalı: 1.40

            Konut kredisi sigortasız: 1.45

            ZİRAAT BANKASI

            Konut kredisi: 1.52

            Sıfır Konut Kredisi: 1.42

            Tüketici kredisi: 1.68

            Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

            Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

                HALKBANK

                Hızlı ihtiyaç kredisi: 1.60

                Sıfır km taşıt kredisi: 1.58

                2.el taşıt kredisi: 1.60

                Hesaplı Evim Konut Kredisi 1. el faiz oranı: 1.42

                Hesaplı Evim Konut Kredisi 2. el faiz oranı: 1.47

                VAKIFBANK

                Sıfır taşıt kredisi: 1.48

                İkinci el taşıt kredisi: 1.48

                İhtiyaç kredisi: 1.52

                Sarı Panjur Konut Kredisi: 1.40
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                Haberler Ekonomi Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bankalar bu şartı uygulamak zorunda! En uygun kredi veren banka hangisi?