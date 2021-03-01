-İşçinin hırsızlık yapması,

-İşverenin meslek sırlarını açıklaması ya da buna benzer doğrulukla ve bağlılıkla uyuşmayan işler yapması,

-İşçinin iş yerinde işlediği bir suçtan dolayı 7 günden çok hapis cezası alması ve cezasının ertelenmemesi,

-İşçinin izinsiz olarak art arda 2 iş günü işe gelmemesi,

-İşçinin izinsiz olarak bir ay içinde 2 kez herhangi bir tatil gününden sonra işe gelmemesi,

-İşçinin izinsiz olarak bir ay içinde toplam 3 iş günü işe gelmemesi,

-İşçinin eksik yaptığı bir işi, kendisine hatırlatılmasına rağmen, yapmamakta ısrar etmesi,

-İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye atması,

-İşçinin kendi kusuruyla, iş yerinin herhangi bir malına verdiği maddi zararın 30 günlük ücreti tutarını aşması işverenin iş sözleşmesini tek taraflı feshetmesine neden olmaktadır.