Bankalardan satılık gayrimenkuller ucuz fiyatlar ile büyük ilgi görmeye devam ederken Ziraat Bankası ilanlarını güncelledi. Yapılan güncelleme ile Ziraat Bankası'ndan satılık gayrimenkuller listesine çok sayıda konut eklendi. Ziraat Bankası satılık daire ilanlarını güncellerken İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Samsun, Konya ve Manisa gibi çok sayıda il için yeni ilanlar listeye sadece 35 bin liradan başlayan fiyatlarla eklendi. Bankadan satılık daire almak isteyenler için yeni ilanlar haberimizde…
ZİRAAT BANKASI SATILIK GAYRİMENKULLERE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hemen hemen her bankada olduğu gibi Ziraat bankası'nda da haciz konularak alınmış, zamanında banka yöneticiler için alınmış evleri ihale üzerinden satmaktadır. Kapalı zarf ihale usulü ile verilen bu evlere herkes katılım gösterebilir. İcralık evlerin fiyat tekliflerini ise artık sadece Ziraat ihale İnternet sitesi üzerinden verebilirsiniz.
İlk olarak mutlaka almayı belirlenen dairenin veya villanın teminat tutarını vermeniz gerekmektedir. Teminat tutarları mülkün muhammen bedeline göre %6 olmaktadır. Bu da alacağınız evin fiyatına göre 5 bin TL den 20 bin TL kadar değişen rakamlardan oluşmaktadır. Evin satış fiyatı üzerinden belirlenen bu orandaki teminat bedelini herhangi bir Ziraat bankasına giderek yatırabilirsiniz.
GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Gayrimenkul muhammen bedeli yatırıldıktan sonra SATIŞ ŞARTNAMESİ ve yatırmış olduğunuz teminat bedeline ait dekonta ilaveten gerçek kişilerden "Nüfus cüzdan fotokopisi", Tüzel kişilerden ise; "Ticaret sicil memurlarından alınmış olan gayrimenkul iktisap etme yetkisi" olduğunu gösteren ana sözleşme "Ticari sicil tasdiknamesi" ile şirketi temsil ettiğini gösteren "Temsil belgesi " Noter tarafından düzenlenmiş olan "İMZA SİRKÜLERİ" istenilmektedir.
Gerekli kontroller banka tarafından sağlandıktan sonra https://e-satis.ziraatbank.com.tr/login.intengo 'den sisteme giriş için size bir kullanıcı adı ile şifre kısa mesaj yolu ile tedarik edilir. (Kullanıcı gerçek kişiler için vatandaşlık numarası olur iken tüzel kişilerde vergi numarası kullandırılmaktadır.) Verilen kullanıcı şifresi ile sisteme giriş yapılarak ilk olarak geçici kullanıcı adı ve şifrenizi değiştirmeniz gerekir
Daha sonra ise yeni şifrenizi oluşturmanız ile birlikte iletişim ve kimlik bilgilerinizi güncelleme yapmanız sistem tarafından istenilir.
Kimlik belgesi güncellemeden sonra fiyat teklifi vermek istediğiniz gayrimenkul ekranınızda belirir.
Satın almak istediğiniz ev için fiyat teklifinde bulunursunuz
İhale süresi tamamlana kadar şayet vermiş olduğunuz rakamı geçen olmazsa ihale sizde kalır ve girmiş olduğunuz ihaledeki iş yeri/konutu banka üzerinden satın alabilirsiniz.
Ziraat Bankası resmi sitesinden yayımladığı banka gayrimenkul satışlarına dair listeyi güncelledi. Türkiye geneli 81 il ve ilçede konut satışı yapacağını ilan eden bankanın güncel konut satış duyuruları ve bu satışlar için sağladığı konut kredisi olanakları sizlerle.