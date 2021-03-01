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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 14:49
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    • 01.03.2021 14:49
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    Bu fırsat kaçmaz! ’ndan 35.000 TL’ye satılık daire! Düşük faizli konut kredisi imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay!

    Bu fırsatlar kaçmaz! resmi sitesinden yayınladığı gayrimenkul satışlarına dair listeyi güncelledi. İlan listesinde ’dan Ankara’ya, Adana’dan Bursa’ya birçok ilde bankanın düzenlediği ihale usulleri ile icralık satılık daire, villa veya müstakil gayrimenkuller bulunuyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire satışları yapan banka bu konutların dışında ayrıca çok lüks apartman daire satışları da yapıyor. Ayrıca banka tarafından yapılan satışlarda müşterilere kredi olanağı da sunuyor. İşte !

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası'ndan satılık ucuz daire ilanları! İl il fiyat listesi!

    Bankalardan satılık gayrimenkuller ucuz fiyatlar ile büyük ilgi görmeye devam ederken Ziraat Bankası ilanlarını güncelledi. Yapılan güncelleme ile Ziraat Bankası'ndan satılık gayrimenkuller listesine çok sayıda konut eklendi. Ziraat Bankası satılık daire ilanlarını güncellerken İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Samsun, Konya ve Manisa gibi çok sayıda il için yeni ilanlar listeye sadece 35 bin liradan başlayan fiyatlarla eklendi. Bankadan satılık daire almak isteyenler için yeni ilanlar haberimizde…

    ZİRAAT BANKASI SATILIK GAYRİMENKULLERE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Hemen hemen her bankada olduğu gibi Ziraat bankası'nda da haciz konularak alınmış, zamanında banka yöneticiler için alınmış evleri ihale üzerinden satmaktadır. Kapalı zarf ihale usulü ile verilen bu evlere herkes katılım gösterebilir. İcralık evlerin fiyat tekliflerini ise artık sadece Ziraat ihale İnternet sitesi üzerinden verebilirsiniz.

    İlk olarak mutlaka almayı belirlenen dairenin veya villanın teminat tutarını vermeniz gerekmektedir. Teminat tutarları mülkün muhammen bedeline göre %6 olmaktadır. Bu da alacağınız evin fiyatına göre 5 bin TL den 20 bin TL kadar değişen rakamlardan oluşmaktadır. Evin satış fiyatı üzerinden belirlenen bu orandaki teminat bedelini herhangi bir Ziraat bankasına giderek yatırabilirsiniz.

    GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Gayrimenkul muhammen bedeli yatırıldıktan sonra SATIŞ ŞARTNAMESİ ve yatırmış olduğunuz teminat bedeline ait dekonta ilaveten gerçek kişilerden "Nüfus cüzdan fotokopisi", Tüzel kişilerden ise; "Ticaret sicil memurlarından alınmış olan gayrimenkul iktisap etme yetkisi" olduğunu gösteren ana sözleşme "Ticari sicil tasdiknamesi" ile şirketi temsil ettiğini gösteren "Temsil belgesi " Noter tarafından düzenlenmiş olan "İMZA SİRKÜLERİ" istenilmektedir.

    Gerekli kontroller banka tarafından sağlandıktan sonra https://e-satis.ziraatbank.com.tr/login.intengo 'den sisteme giriş için size bir kullanıcı adı ile şifre kısa mesaj yolu ile tedarik edilir. (Kullanıcı gerçek kişiler için vatandaşlık numarası olur iken tüzel kişilerde vergi numarası kullandırılmaktadır.) Verilen kullanıcı şifresi ile sisteme giriş yapılarak ilk olarak geçici kullanıcı adı ve şifrenizi değiştirmeniz gerekir

    Daha sonra ise yeni şifrenizi oluşturmanız ile birlikte iletişim ve kimlik bilgilerinizi güncelleme yapmanız sistem tarafından istenilir.

    Kimlik belgesi güncellemeden sonra fiyat teklifi vermek istediğiniz gayrimenkul ekranınızda belirir.

    Satın almak istediğiniz ev için fiyat teklifinde bulunursunuz

    İhale süresi tamamlana kadar şayet vermiş olduğunuz rakamı geçen olmazsa ihale sizde kalır ve girmiş olduğunuz ihaledeki iş yeri/konutu banka üzerinden satın alabilirsiniz.

    Ziraat Bankası resmi sitesinden yayımladığı banka gayrimenkul satışlarına dair listeyi güncelledi. Türkiye geneli 81 il ve ilçede konut satışı yapacağını ilan eden bankanın güncel konut satış duyuruları ve bu satışlar için sağladığı konut kredisi olanakları sizlerle.

        ZİRAAT BANKASI'NDAN KONUT SATIŞI

        Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan konutların bir kısmı bahçeli ev, bir kısmı müstakil konut bir kısmı da farklı özelliklerde evlerden oluşmakta. Bankanın konut satışlarının çok önemli bir kısmı ise apartman dairelerden oluşmakta. Güncel ilan listesinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire satışları yapan banka bu konutların dışında ayrıca çok lüks apartman daire satışları da yapmakta.

        Türkiye'nin çok sayıda şehrinde bankaya ait olan ve ihale ile satılan konutlarda büyükşehirler daha çok bulunuyor. Banka Ankara, İstanbul ve İzmir'de çok sayıda konut satışı yapmakta. Konut satışlarının önemli bir kısmı ise Ankara ve İstanbul'da bulunmakta.

        İL İL KONUT SATIŞ LİSTESİ

        İSTANBUL- ANKARA İZMİR KONUT SATIŞLARI

        ANKARA- 57.600 TL

        GAZİANTEP- 120.000 TL

        ZİRAAT BANKASI'NDAN NASIL KONUT ALINIR

        Ziraat Bankası'ndan ev almak isteyen vatandaşlar, konut satışları için ihaleye katılacaklar. Banka şubelerinden yada bankanın internet bankacılık hizmetleri üzerinden ihale başvuruları yapılacak. İhale başvuruları kabul edilen vatandaşlar almak istedikleri ev için teminat bedeli ödeyecekler. Daha sonra o ev için muhammen bedel üzerinden teklif verecekler.

        Belli bir ihale süreci sonrasında ise ev en yüksek teklifi veren müşteride kalacak. Bankanın bazı illerdeki konut satışlarına büyük ilgi olabilirken bazı illerdeki satışlar ilk teklif fiyatı üzerinden satılabiliyor. Bu durumda müşteriler indirimli fiyatlar üzerinden konut alabiliyorlar.

            ZİRAAT BANKASI 1 MART GÜNCEL FAİZ ORANLARI

            Ziraat Bankası konut kredisi:

            Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Bunlar; Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi...

            Çalışanın artısı konut kredisi: 1,47
            Emeklinin artısı konut kredisi: 1,47
            Konut kredisi: 1,52
            Konut ürün paketi: 1,47
            Sıfır Konut Kredisi: 1.42
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            Haberler Ekonomi Bu fırsat kaçmaz! Ziraat Bankası’ndan 35.000 TL’ye satılık daire! Düşük faizli konut kredisi imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay!