ZİRAAT BANKASI SATILIK GAYRİMENKULLERE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hemen hemen her bankada olduğu gibi Ziraat bankası'nda da haciz konularak alınmış, zamanında banka yöneticiler için alınmış evleri ihale üzerinden satmaktadır. Kapalı zarf ihale usulü ile verilen bu evlere herkes katılım gösterebilir. İcralık evlerin fiyat tekliflerini ise artık sadece Ziraat ihale İnternet sitesi üzerinden verebilirsiniz.

İlk olarak mutlaka almayı belirlenen dairenin veya villanın teminat tutarını vermeniz gerekmektedir. Teminat tutarları mülkün muhammen bedeline göre %6 olmaktadır. Bu da alacağınız evin fiyatına göre 5 bin TL den 20 bin TL kadar değişen rakamlardan oluşmaktadır. Evin satış fiyatı üzerinden belirlenen bu orandaki teminat bedelini herhangi bir Ziraat bankasına giderek yatırabilirsiniz.