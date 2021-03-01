EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 3,81, holding endeksi yüzde 5,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,68 ile metal, eşya, makina tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile spor oldu.