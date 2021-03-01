Borsa İstanbul günü değer kazanarak kapattı.
1.527,45 PUANDAN TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1.527,45 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR
Bankacılık endeksi yüzde 3,81, holding endeksi yüzde 5,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,68 ile metal, eşya, makina tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile spor oldu.