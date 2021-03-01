Konsol kirişi ekipmanının kurulumunun ardından genişletilme işlemlerine de devam edilecek. Bu işlemler kapsamında, ekipmanın bakımının yapılmasını sağlayacak nozul ve koridorlar, kaynakla konsol kirişinin üzerine sabitlenecek. Bu işlemlerin ardından ise koruma kabının montajı ve betonlanması ile destek kirişinin montajı yapılacak. Aynı çalışmalar kapsamında ayrıca, basınç kabı kor kovanının yapımına da devam edilecek.

Konsol kirişinin temel görevleri arasında, su temini, buharın giderilmesi, havalandırma, ölçüm cihazları için geçişlerin düzenlenmesi ile kor tutucunun durumunun incelenmesi ve muayenesi yer alıyor. Kiriş içine monte edilen gaz tahliye boru hatları, doymuş buharın sirkülasyonunu sağlayarak, kor kovanındaki basıncın izin verilen değerleri aşmamasına yardımcı oluyor. Kiriş, aynı zamanda yönlendirme plakası ve reaktörün kuru koruması gibi diğer yapısal elemanlar için de bir destek görevi görüyor.