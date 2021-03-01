Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 176 tonluk ağırlığa, 9,35 metrelik çapa ve 2,2 metrelik yüksekliğe sahip olan ve karbon çelikten imal edilen ekipman, Akkuyu NGS ikinci ve üçüncü üniteleri arasındaki inşaat alanında konumlandırılan Terex Demag CC6800 paletli vinç yardımı ile ikinci ünite basınç kabının altına kuruldu.
Konsol kirişi, kurulumdan önce özel bir kızak üzerine montajlanmış, bu montaj işlemi yaklaşık bir buçuk ay sürmüştü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, kor tutucu ekipmanın; gövde, konsol kiriş ve yönlendirici plaka olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu belirtti.
Geçen yıl aralık ayında basınç kabı kor kovanı altına kor tutucu gövdesinin kurulumunun yapıldığını aktaran Butckikh, şöyle devam etti:
"Şimdi ise bunun üzerine, kor tutucu gövdesinin ve bağlantılarının korunmasını sağlayan konsol kirişi ekipmanının kurulumu yapıldı. Bu karmaşık mühendislik tasarımı, reaktörün en modern uluslararası güvenlik gereksinimlerinin karşılamasını sağlayan birkaç unsurdan biridir ve santralin güvenlik sisteminin önemli bir bileşenidir. Konsol kirişi ekipmanının kurulumu, bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk önemli olaydı."