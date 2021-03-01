İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 3,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,68 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,08 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan büyüme verilerinin ardından 1.500,00 puanın üzerine çıktı.