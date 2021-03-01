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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 09:16
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    • 01.03.2021 09:16
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    ve euro ne kadar oldu? Dengeler değişiyor...Yeniden düştü!

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. kuru, geçen hafta 7,45 seviyesine kadar yükseliş gömişti. 1 Mart sabahı dolar yönünü tekrar aşağıya çevirdi. Dolar ve euro kuru hafta açılışında yarım puanlık düşüşle güne başladı. Bugün piyasada gözler büyüme ve enflasyon verilerinde. ?

    Dolar fiyatlarında dengeler değişiyor! Yeniden düştü...

    Dolar kuru, geçen hafta ABD tahvil faizlerinin 1.60 üzerine yükselmesiyle başlayan küresel dalgada 7.45 üzerine çıkmış ve önceki hafta bulunduğu 6.90 seviyesine nazaran geçen yılın ekim ayından bu yana sert artışını yaşamıştı.

    Tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamını olumsuz etkilediği geçen hafta TL, 2021 yılındaki tüm kazanımlarını geri vermiş oldu. Borsa İstanbul da 1433 puanı gördü ve 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısına indi.

    1 Mart sabahı, haftanın ilk işlem gününde dolar yönünü aşağı çevirdi ve 7.40 altında işlem görüyor.

    1 MART GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

    Dolar: 7,38

    Euro: 8,92

    Sterlin: 10,32

    DOLAR İÇİN ÇARPICI 2021-2022 TAHMİNİ!

    Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL'ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL'ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.4 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı.

        Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama daha geldi.
        Birkaç gün arayla dolar/TL beklentisini tekrar güncelleyen Şahinöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yıl sonunda dolar beklentisini, "Kurda hareket oldu. Güncellemek gerekiyor.

        Mevcut faiz düzeyleri ve stopaj oranlarına göre dolardaki başabaş noktalarımız" açıklamasıyla tekrar paylaştı. Uzman isim 1 yıl sonra dolar/TL tahminini 8,56 TL 2 yıl sonrakini ise 9,72 TL belirtti. İşte uzman ismin aylara göre dolar tahmini.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euro ne kadar oldu? 1 Mart 2021 CANLI döviz kurları! Dengeler değişiyor...Yeniden düştü!