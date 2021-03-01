Dolar kuru, geçen hafta ABD tahvil faizlerinin 1.60 üzerine yükselmesiyle başlayan küresel dalgada 7.45 üzerine çıkmış ve önceki hafta bulunduğu 6.90 seviyesine nazaran geçen yılın ekim ayından bu yana sert artışını yaşamıştı.
Tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamını olumsuz etkilediği geçen hafta TL, 2021 yılındaki tüm kazanımlarını geri vermiş oldu. Borsa İstanbul da 1433 puanı gördü ve 50 günlük hareketli ortalamanın aşağısına indi.
1 Mart sabahı, haftanın ilk işlem gününde dolar yönünü aşağı çevirdi ve 7.40 altında işlem görüyor.
1 MART GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
Dolar: 7,38
Euro: 8,92
Sterlin: 10,32
DOLAR İÇİN ÇARPICI 2021-2022 TAHMİNİ!
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL'ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL'ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.4 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı.