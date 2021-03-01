Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama daha geldi.

Birkaç gün arayla dolar/TL beklentisini tekrar güncelleyen Şahinöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yıl sonunda dolar beklentisini, "Kurda hareket oldu. Güncellemek gerekiyor.

Mevcut faiz düzeyleri ve stopaj oranlarına göre dolardaki başabaş noktalarımız" açıklamasıyla tekrar paylaştı. Uzman isim 1 yıl sonra dolar/TL tahminini 8,56 TL 2 yıl sonrakini ise 9,72 TL belirtti. İşte uzman ismin aylara göre dolar tahmini.