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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 13:48
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    • 01.03.2021 13:48
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    Azami 500.000 TL yüksek limit ve uzun vadeli ödeme fırsatı! 120 ve 84 ay vade müjdesi! İşte kredi başvuru evrakları

    le salgın mücadelesinde büyük sıkıntılar yaşayan esnaflara özel destek kredisi veren bankalar arasında da yer alıyor. destek kredi paketi ile özel pek çok seçenek sunulurken esnaflara özel düşük faizli ve ertelemeli kredi fırsatları seçenekleri de bulunuyor. esnafa kredi başvuru şartları ve esnafa özel kredi paketi detayları… Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 500.000.-TL’ye kadar kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Kredisi imkanı var.

    takvim.com.tr
    Azami 500.000 TL yüksek limit ve uzun vadeli ödeme fırsatı!

    Corana virüsle salgın mücadelesinde büyük sıkıntılar yaşayan esnaflara özel destek kredisi veren bankalar arasında Halk Bankası da yer alıyor. Halkbank esnaf destek kredi paketi ile özel pek çok seçenek sunulurken esnaflara özel düşük faizli ve ertelemeli kredi fırsatları seçenekleri de bulunuyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.

    HALKBANK ESNAF KREDİSİ DETAYLARI

    193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.

    Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.

        ESNAF YATIRIM KREDİLERİ

        Esnaf ve sanatkarlarımıza işyeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik olarak 500.000.-TL'ye kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı.

        İşyeri Edindirme Kredisi:

        İşyeri satın alımına yönelik olarak

        120 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

        Azami 500.000.-TL limitli

        Taşıt Edindirme Kredisi:

        Ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik

        84 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

        Azami 500.000.-TL limitli (anahtar teslim fiyatının tamamına kadar)

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

        Nüfus Cüzdanı

        Vergi Levhası

        Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.

        Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

        https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/Esnaf-ve-Sanatkarlara-Ozel/Esnaf-ve-Sanatkarlarimiza-Ozel-Krediler/Sifir-Faizli-Esnaf-Kredileri/1594

        Esnaf Destek Paketi Örnek Taahhütnamesi şu şekilde:

        COVID-19 salgını nedeniyle işlerim zarar görmüş durumdadır. Bankanızca esnaf ve sanatkarlara destek olunması amacıyla uygulamaya konmuş olan Esnaf Destek Paketi kapsamında İşletme Kredisi ve/veya Paraf Esnaf Kart ürünlerinden yararlanmak istiyorum

        "Faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmaktayım. Esnaflık faaliyetimi sürdürmekte olduğum aynı meslek kolunda, tacir olmamı gerektirecek başka bir işle iştigal etmemekteyim ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi değilim. Aynı meslek kolunda, diğer oda, borsa, meslek kuruluşlarına üye değilim ve tacir, sanayici vb. sıfatlara sahip bulunmamaktayım.
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        Haberler Ekonomi Azami 500.000 TL yüksek limit ve uzun vadeli ödeme fırsatı! 120 ve 84 ay vade müjdesi! İşte kredi başvuru evrakları