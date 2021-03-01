Azami 500.000 TL yüksek limit ve uzun vadeli ödeme fırsatı! 120 ve 84 ay vade müjdesi! İşte kredi başvuru evrakları

Corana virüsle salgın mücadelesinde büyük sıkıntılar yaşayan esnaflara özel destek kredisi veren bankalar arasında Halk Bankası da yer alıyor. Halkbank esnaf destek kredi paketi ile özel pek çok seçenek sunulurken esnaflara özel düşük faizli ve ertelemeli kredi fırsatları seçenekleri de bulunuyor. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.