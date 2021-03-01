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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 16:41
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    • 01.03.2021 16:41
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    Merkez Bankası (Fed) Richmond Başkanı : Ekonomide somut toparlanma bu yıl başlar

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası (Fed) Richmond Başkanı , aşılamaların giderek artması ve yeni finansal yardımların desteğiyle, ekonomide toparlanmanın bu yıl başlayacağına inandığını vurguladı.

    ABD'den son dakika açıklaması: Bu yıl içinde...

    'nin (FOMC) bu yılki oy veren üyeleri arasında bulunan Barkin, 'ın sorularını yanıtlarken, "Şu anda ufukta ışığın göründüğü noktada bulunduğumuzu sanmıyorum" dedi.



    tahvilleri faizlerindeki ve enflasyondaki artışlardan kaygı duymadığını da vurgulayan Barkin, "Aslında, ekonomik görünüm düzelirken, tahvil fazlerinde yükseliş olmasaydı hayal kırıklığı yaşardım" diye ekledi:



    "Para politikası çerçevemiz ve ülkenin agresif maliye politikası tepkisinin birleşimi, gelecek yıl göreceğimizi bildiğimiz bazı baskılarla birleştiğinde, bu yıl o noktayı harekete geçirmeye başlayacağını umuyorum."

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