DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

15.05.2015 yılından itibaren doğan çocuklara doğum parası desteği verilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar ne yazık ki doğum ücretinden faydalanamaz. Fakat uygulamaya göre yeni doğum yapmış ya da yapacak olan annenin kaçıncı çocuğu doğurduğunu belirlemesi durumunda 15.05.2015 tarihinden önce doğan çocukların doğum parası da ek olarak verilmektedir.

Doğum yardım parası (DYS) için hak sahipleri 1 ay içerisinde PTT giderek paralarını çekebilir. Ayrıca kamu işçisi olan kişilerin yaptıkları sözleşmede kurumdan alınan doğum parası ile kamu da çalışmayan kişilerin aldığı doğum parası birbirinden farklıdır. SSK' lı çalışan kadınlar için doğum parası hak olarak sayılmaktadır.