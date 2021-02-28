Döviz kuru ve 24 ayar gram altın fiyatları son dakika tavan yaptı! Piyasalardan son dakika haberi geldi. Gece saatlerinde dolar kuru ile altın fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş görüldü. Edinilen son dakika bilgilerine göre dolar kuru dakikalar içinde 20 kuruştan fazla değer kazanırken gram altın 12 lira değer kazandı. 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları son günlerin çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı. İşte güncel dolar kuru ve çeyrek altın fiyatı...
ANİ YÜKSELİŞİN ASIL NEDENİ
ABD 10 yıllık Hazine getirisi hızlı bir hareketle % 1,6'nın üzerine çıktı.
Piyasa oldukça gergin.
Enflasyon konuşmaları bir dip dalga oluştuyordur
Dolar-TL hareketinin sebebi de bu.
O faiz yükselince Türkiye faizi ile reel fark azalıyor
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|412,80
|413,00
|418,30
|418,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.721,00
|2.742,00
|2.756,00
|2.777,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|378,00
|382,00
|381,50
|385,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.659,00
|2.679,00
|2.694,00
|2.714,00
|Yarım Ziynet
|1.330,00
|1.340,00
|1.347,00
|1.357,00
|Çeyrek Ziynet
|665,00
|670,00
|673,00
|678,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.