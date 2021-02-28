ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.