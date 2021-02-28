İşte gıda fiyatlarındaki artışın nedeni! Fiyatı yüzde 50 arttı!

'ETKİSİ ÇOK DÜŞÜK'

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, pandeminin ilk şokuyla kapanmalar ardından ülkelerin yeni bir dönemle birlikte bir anda çok yüksek taleplerle piyasaya dönmelerinin hammadde fiyatlarının artışındaki temel etken olduğunu anlattı. Yanı sıra lojistik başta olmak üzere maliyetlerin de artışına devam ettiğini hatırlatan Sarıbekir, "Arka arkaya birbirini etkileyerek zora sokan bu zincir aynı zamanda arka arkaya çözülüp rahatlayacak bir sarmal. Yılın ikinci yarısında bu gevşemenin başlayabileceği öngörülüyor. Mesela demir çelik dolar bazında yüzde 40 fiyat artışı yaşıyor. Doların enflasyonu da var. Dolar/euro paritesi 1.06 iken şimdi 1.22 oldu. Doların yüzde 15 değer kaybı, piyasaya yüzde 15 artış olarak yansıdı. Ama çoğu gıda ürününde hammadde fiyat artışıyla etkilenmenin çok düşük kaldığını düşünüyoruz. Ambalaj fiyatları, ürün toplam maliyetinin çok sınırlı bir kısmını etkiliyor. Bunun bir bahane olarak görülmesini de istemeyiz" diye konuştu.