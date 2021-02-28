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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 12:08
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    • 28.02.2021 12:08
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    tarafından müjde! Başvuran herkese yardım yapılacak… 20 ve 40 bin TL ödeme

    Başvuran herkese yardım yapılacak… 20 ve 40 bin TL ödeme.... tarafından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması durumunda çok farklı kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. 20 bin TL değerinde sosyal yardım ödemeleri başladı. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran herkese 7 farklı yardım yapılacak… 20 ve 40 bin TL ödeme

    Başvuran herkese yardım yapılacak… 20 ve 40 bin TL ödeme... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması durumunda çok farklı kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.

    Gıda yardımları

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan yardımların başında gelen gıda yardımları en çok da dini bayramlardan önce ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

    Barınma yardımları

    İçinde barınamayacak kadar eski ve sağlıksız olan evler için toplam 20 bin TL ye varan destek ödemeleridir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        Yakacak yardımları

        Kış aylarında en asgari 500 kg kömür ve odun yardımı olarak ihtiyaç sahibi olan aileler için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        Muhtaç asker aileleri için yardımlar

        Muhtaç durumda olan askerlerin aileleri için her iki ayda bir 400 TL olarak yardımlar verilir. Ödeme alabilmek için hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        Yetim ve öksüz yardımları

        Annesi, babası ya da her ikisini de kayıp eden yetim ve öksüz yardımları her ay 150 TL olarak verilir. Kız çocukları sigortalı işe girene ya da evlenen kadar bu desteklerden yararlanabilirken erkekler eğitim hayatına devam ediyorsa 25 yaşına, devam etmiyorsa 18 yaşına kadar yararlanabilecekler.

            Doğum yardımları

            Elektrik yardım ödemeleri de hükümet kanadından sunulan yardımlardan bir tanesidir.

            Kira yardımı

            Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

            En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL

            Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kiracılar 1 defa 1.190 TL. sınırlı ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler.

            675 TL Kira Yardımı Alan İllerimiz;

            Amasya, Düzce, Rize, Bitlis, Osmaniye, Edirne, Kırıkkale, Şırnak, Giresun, Aksaray, Isparta, Yozgat, Kars, Uşak, Muş, Siirt, Kastamonu, Niğde illerimizde ise 1 defa 350 TL. verilirken ev sahibi vatandaşa ise 3.375 TL. ödenecek.

            755 TL Kira Yardımı Verilen İller;

            Çanakkale, Sivas, Adıyaman, Afyon, Batman, Ağrı, Zonguldak, Çorum, Elazığ, Tokat, Kütahya, Ordu illerimizde ikamet eden kiracılara bir defaya mahsus 510 TL., ev sahiplerine ise 3.775 TL. para ödemesi yapılacak.

            660 TL Kira Yardımı Alan İller;

            Aydın, Urfa, Balıkesir, Van, Deniz, Trabzon, Erzurum, Tekirdağ, Diyarbakır, Samsun, Denizli, Sakarya, Eskişehir, Muğla, Antep, Kocaeli, Maraş, Hatay, Manisa, Kayseri, Malatya illerine 830 TL. oldu. 1 defa kiracılara 660 TL, hak sahibi vatandaşa ise 4.150 TL. ödeme yapılacak.

            Konya, Bursa, Antalya ve Adana illerimizde ise bir defaya mahsus 810 TL. ödenirken, hak sahiplerine 4.525 TL. verilecek.

            Ankara, İstanbul ve İzmir illerimizde ise ödemeler 860 liradan 960 TL.'ye yükseltildi. Bu illerdeki kiracılar bir defa 920 TL. alacaklar. Hak sahiplerine ise 4.800 TL. ödenmektedir.

            Ancak bu ödemeler 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun maddeleri gereğince yapılmaktadır. Eğer bu durumda değilseniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu desteği alamazsınız.
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            Haberler Ekonomi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! Başvuran herkese yardım yapılacak… 20 ve 40 bin TL ödeme