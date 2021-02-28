Başvuran herkese yardım yapılacak… 20 ve 40 bin TL ödeme... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması durumunda çok farklı kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.
Gıda yardımları
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan yardımların başında gelen gıda yardımları en çok da dini bayramlardan önce ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.
Barınma yardımları
İçinde barınamayacak kadar eski ve sağlıksız olan evler için toplam 20 bin TL ye varan destek ödemeleridir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.