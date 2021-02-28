Doğum yardımları

Elektrik yardım ödemeleri de hükümet kanadından sunulan yardımlardan bir tanesidir.

Kira yardımı

Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL

Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kiracılar 1 defa 1.190 TL. sınırlı ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler.