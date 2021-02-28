1 MART 2021 PAZARTESİ BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

1 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası Konut Kredisi: Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi şeklinde verilen kredilerden en çok alınan krediler şunlar:

Konut kredisi: 1.52

Sıfır Konut Kredisi: 1.42

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Ürün Paketi olarak veriliyor. En çok kullanılan tüketici kredisi oranı ise;

Tüketici kredisi: 1.68

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

Ziraat Bankası'nın diğer kredi oranları bankanın resmi internet sitesi üzerinden "Kredi Hesaplama" başlığı altında yer alıyor.