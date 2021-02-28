1 Mart son dakika kredi haberi: Konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, vaatndaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketlerini kampanyalarından faydalanmak istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
1 MART 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor
1 MART 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İş Bankası İhtiyaç Kredisi: Bankanın sigortalı verilen ihtiyaç kredisi faiz oranı aşağıda yer almaktadır.
İhtiyaç kredisi: 1.50
İş Bankası Taşıt Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde sunulan taşıt kredi oranları vade farkına göre değişebiliyor.
Taşıt kredisi: 1.55
İş Bankası Konut Kredisi: Konut kredisi faiz oranı ise sigortalı ve sigortasız olarak değişiyor.
Konut kredisi sigortalı: 1.40
Konut kredisi sigortasız: 1.45