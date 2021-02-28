1000 TL sosyal yardım parası için başvuru süreci devam ediyor. Pandemi yardımları kapsamında sağlanan 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanacak olan vatandaşlar için yeni dönem şartlarını veriyoruz. Aile Bakanlığı kamu kurumlarında memur olanların, devlet birimlerinde kadrolu kamu işçisi olarak çalışanların, aylık hane geliri yüksek seviyede olanların, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik maaşı alanların 1000 lira sosyal yardım başvurularının onaylanmayacağını bildirdi.
4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?
Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.
Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.
İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.
3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.
3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.