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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 13:34
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    • 28.02.2021 13:34
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    1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları son dakika açıklandı mı? Alamayanlara 2. şans! Bin TL 2021 başvuru şartları

    tarafından sağlanan ve ödemelerin üzerinden yapıldığı 1000 TL sosyal dayanak parasından yararlanamayan vatandaşların sağlamaları gereken yeni yarıyıl şartları ve müracaat adresi sayfamızda yer alıyor. 1000 TL dayanak parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk şart bu tahsisattan hiç yararlanmamış olmak. Yani 1. ve 2. faz ödemelerinden 1000 TL almış olanlar yada 3. faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olup hesabına 1000 TL yatıranlar ödemelerden 2021’de de yararlanamayacak. 1000 lira sosyal yardımı hiç almamış olanlar başvuru yapabilecek.

    takvim.com.tr
    Alamayanlara 2. şans! Bin TL 2021 başvuru şartları

    1000 TL sosyal yardım parası için başvuru süreci devam ediyor. Pandemi yardımları kapsamında sağlanan 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanacak olan vatandaşlar için yeni dönem şartlarını veriyoruz. Aile Bakanlığı kamu kurumlarında memur olanların, devlet birimlerinde kadrolu kamu işçisi olarak çalışanların, aylık hane geliri yüksek seviyede olanların, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik maaşı alanların 1000 lira sosyal yardım başvurularının onaylanmayacağını bildirdi.

    4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.

    Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.

    İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.

    3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.

    3. FAZ SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?

    Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

        1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU REDDEDİLENLER NEREYE İTİRAZ EDECEK?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL pandemi sosyal yardımı için başvuru yapan ancak başvurusu reddedilen ve bu nedenle de mağduriyet yaşadığını düşünen vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gerçekten hak sahibi olduklarını ispat ettikleri takdirde 1000 TL sosyal yardım ödemesinden yararlanabilecekler.

        HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

        1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

        Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.

        BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?

        e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

        Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

        Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

            1000 TL SONUÇ EKRANI

            Başvuru sonuç ekranı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada başvuru sonuçlarının herkes için yayımlandığına yer verildi. E Devlet kapısı üzerinden başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

            https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

            Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada e devlet şifrenizle giriş yapın ve başvuru durumunuzu öğrenin.

            KORONA NAKDİ YARDIM BAŞVURU GÜNLERİ

            Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

            TC Kimlik Numarasının son hanesi;

            0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
            2 olan vatandaşlarımızın Salı,
            4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
            6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
            8 olan vatandaşlarımızın Cuma

            günlerinde başvuruları alınacaktır.

            Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

            Bilgilerinize sunarız."

            KİMLİK NUMARASINA GÖRE

            Tc kimlik numarasının son hanesine göre başvurular alınıyor. Salı günü itibarıyla kimlik numarasının son hanesi 2 olan vatandaşlar başvuru yapacak. Cumartesi ve Pazar günü ise tüm vatandaşlar başvuru ekranından başvuru yapabilecek.

            1000 TL BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
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            Haberler Ekonomi Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları son dakika açıklandı mı? Alamayanlara 2. şans! Bin TL 2021 başvuru şartları