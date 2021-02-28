Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 15.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Devlet bankalarının, özel bankalarının 32 günlük faiz oranları çoğaldı mı? Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan azami faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Şubat ayı itibariyle değişti. Bankaların sunduğu tüm oranları farklı birikim tutarları üzerinden hesapladık. İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları listesi.
15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?